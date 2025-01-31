مقتل حارق المصحف رميا بالرصاص في السويد

MENAFN - Amman Net) أعلنت الشرطة السويدية اليوم الخميس مقتل اللاجئ العراقي المعادي للإسلام سلوان موميكا رميا بالرصاص، وذلك بعد نحو عامين من إقدامه على حرق المصحف وتدنيسه مرارا، مما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وأكدت الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام المحلية مقتل موميكا (38 عاما) رميا بالرصاص الليلة الماضية داخل شقته قرب العاصمة ستوكهولم.

وذكر التلفزيون السويدي -نقلا عن مصادر في الشرطة- أن سلوان موميكا تعرض لإطلاق الرصاص عليه في منزل ببلدة سودرتاليا على بعد 35 كيلومترا تقريبا جنوبي ستوكهولم.

وحسب وسائل إعلام سويدية، فإن اللاجئ العراقي كان يظهر في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" عندما أصيب بالرصاص.

وأظهر مقطع فيديو -اطلعت عليه رويترز- عناصر من الشرطة يلتقطون هاتفا وينهون بثا مباشرا بدا أنه من حساب موميكا على التطبيق.







الشرطة تغادر المنزل الذي قتل فيه موميكا (الفرنسية)

وقد أعلنت الشرطة السويدية توقيف 5 مشتبه بهم في قتل "مدنّس المصحف".

وجاء مقتل موميكا قبل ساعات من صدور حكم بحقه بعد محاكمة تتعلق بواقعة حرق المصحف عام 2023.

وقال القضاء السويدي إن إصدار الحكم تأجل عقب مقتل اللاجئ العراقي.

وتعرض سلوان موميكا للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

وفي فبراير/شباط العام الماضي، وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله من البلاد، وفي مارس/آذار من العام نفسه، قال موميكا إنه غادر السويد إلى النرويج طلبا للجوء فيها.