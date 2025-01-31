مقتل حارق المصحف رميا بالرصاص في السويد

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت الشرطة السويدية اليوم الخميس مقتل اللاجئ العراقي المعادي للإسلام سلوان موميكا رميا بالرصاص، وذلك بعد نحو عامين من إقدامه على حرق المصحف وتدنيسه مرارا، مما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.
وأكدت الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام المحلية مقتل موميكا (38 عاما) رميا بالرصاص الليلة الماضية داخل شقته قرب العاصمة ستوكهولم.
وذكر التلفزيون السويدي -نقلا عن مصادر في الشرطة- أن سلوان موميكا تعرض لإطلاق الرصاص عليه في منزل ببلدة سودرتاليا على بعد 35 كيلومترا تقريبا جنوبي ستوكهولم.
وحسب وسائل إعلام سويدية، فإن اللاجئ العراقي كان يظهر في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" عندما أصيب بالرصاص.
وأظهر مقطع فيديو -اطلعت عليه رويترز- عناصر من الشرطة يلتقطون هاتفا وينهون بثا مباشرا بدا أنه من حساب موميكا على التطبيق.
الشرطة تغادر المنزل الذي قتل فيه موميكا (الفرنسية)
وقد أعلنت الشرطة السويدية توقيف 5 مشتبه بهم في قتل "مدنّس المصحف".
وجاء مقتل موميكا قبل ساعات من صدور حكم بحقه بعد محاكمة تتعلق بواقعة حرق المصحف عام 2023.
وقال القضاء السويدي إن إصدار الحكم تأجل عقب مقتل اللاجئ العراقي.
وتعرض سلوان موميكا للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.
وفي فبراير/شباط العام الماضي، وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله من البلاد، وفي مارس/آذار من العام نفسه، قال موميكا إنه غادر السويد إلى النرويج طلبا للجوء فيها.
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