مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن.



وتضمنت إحاطة بيدرسن؛ لقاءاته خلال الأسابيع الماضية، ومناقشاته مع السلطات المؤقتة، وكذلك مع سوريين من مختلف المجموعات السياسية والمجموعات النسائية والمجتمع المدني والخبراء والأفراد من مناطق وخلفيات متنوعة.



وقال بيدرسن الذي تحدث عبر تقنية الفيديو من دمشق، إنه يواصل اتصالاته مع مجموعة واسعة من المحاورين من الدول ذات الصلة، مشيرا إلى أنه ينخرط بنشاط على الأرض، ويقيم التطورات عن كثب ويتشاور بشأن هذه المسائل.



وأكد بيدرسن على دعم الأمم المتحدة لعملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة بقيادة سورية تعالج التطلعات المشروعة للشعب السوري، وفقا للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يتضمن الحكم الانتقالي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.