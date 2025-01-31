الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سيرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، صباح الجمعة، أولى رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي، بعد توقف دام 13 عامًا.
وقالت الملكية الأردنية إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.
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