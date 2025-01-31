Friday, 31 January 2025 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

1/31/2025 2:05:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سيرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، صباح الجمعة، أولى رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي، بعد توقف دام 13 عامًا.
وقالت الملكية الأردنية إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

MENAFN31012025000208011052ID1109151636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث