الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله في البقاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي "طائراتنا شنت بتوجيهات استخباراتية غارات عدة خلال الليل على أهداف لحزب الله في البقاع شرقي لبنان".
وأضاف "قصفنا موقعا عسكريا تحت الأرض لتطوير وتصنيع الأسلحة وبنى تحتية للعبور على الحدود السورية اللبنانية".
وبين ان "الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله التي أسقطناها أثناء توجهها نحو إسرائيل تعد انتهاكا لتفاهماتنا مع لبنان".
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