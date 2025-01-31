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الحسين إربد يتعاقد مع شرارة ومهاجم برازيلي

1/31/2025 1:01:13 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن نادي الحسين إربد الأردني، مساء الخميس، تعاقده مع اللاعب الدولي محمد أبو زريق "شرارة" والمهاجم البرازيلي جوليو رومانيلي.

** الحسين إربد يتعاقد مع شرارة

ولم يكشف بطل الدوري الأردني، التفاصيل المتعلقة بقيمة ومدة عقد "شرارة".

ويأتي التعاقد مع شرارة، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة لمحمد أبو زريق، الذي خاض مجموعة تجارب مميزة محليًا وخارجيًا.

وبدأ شرارة، مشواره مع الرمثا، قبل أن يحترف في ليبيا وتونس، ولعب لفترة قصيرة مع الوحدات، فيما كانت آخر تجاربه مع فريق الشرطة العراقي.

** مهاجم برازيلي

كما أعلنت إدارة النادي تعزيزها لصفوف فريقها، بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جوليو رومانيلي.

وأوضح الحسين إربد، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "محارب جديد في الكتيبة الملكية".

وأضاف: "المهاجم البرازيلي جوليو رومانيلي جديد الكتيبة الملكية حتى نهاية الموسم، أهلا وسهلا بك في قلعة الغزاة".

ويأتي التعاقد مع رومانيلي بتوصية من البرتغالي جواو موتا، المدير الفني للحسين إربد، ليصبح المحترف الرابع في صفوف الفريق، بعد عبد العزيز نداي وسيلفا وعبد الجليل أجاغون".

** تعزيز الهجوم

وجاء استقطاب شرارة ورومانيلي بهدف تعزيز المنظومة الهجومية للحسين، خاصة مع اقتراب مواجهتي كأس السوبر أمام الوحدات يومي 2و6 من الشهر المقبل إلى جانب مباراتي الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2.

ويبحث الحسين إربد دائما عن تعزيز صفوفه، في ظل تعدد مشاركاته المحلية والآسيوية.

ويستعد الحسين إربد لمواجهتي كأس السوبر أمام الوحدات، يومي 2 و6 من الشهر المقبل، بجانب مباراتي دوري أبطال آسيا 2 أمام الشارقة الإماراتي.

كما أن الحسين إربد عاقد العزم على الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر جدول الترتيب مع نهاية مرحلة الذهاب، برصيد 31 نقطة، ووصل إلى نصف نهائي كأس الأردن.

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