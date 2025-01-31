الحسين إربد يتعاقد مع شرارة ومهاجم برازيلي

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلن نادي الحسين إربد الأردني، مساء الخميس، تعاقده مع اللاعب الدولي محمد أبو زريق "شرارة" والمهاجم البرازيلي جوليو رومانيلي.
** الحسين إربد يتعاقد مع شرارة
ولم يكشف بطل الدوري الأردني، التفاصيل المتعلقة بقيمة ومدة عقد "شرارة".
ويأتي التعاقد مع شرارة، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة لمحمد أبو زريق، الذي خاض مجموعة تجارب مميزة محليًا وخارجيًا.
وبدأ شرارة، مشواره مع الرمثا، قبل أن يحترف في ليبيا وتونس، ولعب لفترة قصيرة مع الوحدات، فيما كانت آخر تجاربه مع فريق الشرطة العراقي.
** مهاجم برازيلي
كما أعلنت إدارة النادي تعزيزها لصفوف فريقها، بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جوليو رومانيلي.
وأوضح الحسين إربد، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "محارب جديد في الكتيبة الملكية".
وأضاف: "المهاجم البرازيلي جوليو رومانيلي جديد الكتيبة الملكية حتى نهاية الموسم، أهلا وسهلا بك في قلعة الغزاة".
ويأتي التعاقد مع رومانيلي بتوصية من البرتغالي جواو موتا، المدير الفني للحسين إربد، ليصبح المحترف الرابع في صفوف الفريق، بعد عبد العزيز نداي وسيلفا وعبد الجليل أجاغون".
** تعزيز الهجوم
وجاء استقطاب شرارة ورومانيلي بهدف تعزيز المنظومة الهجومية للحسين، خاصة مع اقتراب مواجهتي كأس السوبر أمام الوحدات يومي 2و6 من الشهر المقبل إلى جانب مباراتي الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2.
ويبحث الحسين إربد دائما عن تعزيز صفوفه، في ظل تعدد مشاركاته المحلية والآسيوية.
ويستعد الحسين إربد لمواجهتي كأس السوبر أمام الوحدات، يومي 2 و6 من الشهر المقبل، بجانب مباراتي دوري أبطال آسيا 2 أمام الشارقة الإماراتي.
كما أن الحسين إربد عاقد العزم على الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر جدول الترتيب مع نهاية مرحلة الذهاب، برصيد 31 نقطة، ووصل إلى نصف نهائي كأس الأردن.
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