Friday, 31 January 2025 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق اول رحلة للملكية الأردنية نحو دمشق منذ 13 عاما

1/31/2025 1:01:13 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سيرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، صباح الجمعة، أولى رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي، بعد توقف دام 13 عامًا.

وقالت الملكية الأردنية في وقت سابق إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

وأوضحت الملكية أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيًا من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار دمشق، مضيفةً أن الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق.

وبيّنت أن الملكية الأردنية ملتزمة بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.

MENAFN31012025000151011027ID1109151518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث