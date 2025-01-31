انطلاق اول رحلة للملكية الأردنية نحو دمشق منذ 13 عاما

خبرني - سيرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، صباح الجمعة، أولى رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي، بعد توقف دام 13 عامًا.

وقالت الملكية الأردنية في وقت سابق إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

وأوضحت الملكية أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيًا من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار دمشق، مضيفةً أن الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق.

وبيّنت أن الملكية الأردنية ملتزمة بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.