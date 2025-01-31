أجواء باردة نسبيا حتى الأحد

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، ومن المتوقع ، أن تمتد أحيانا زخات خفيفة من المطر إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات المساء والليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة قليلا للبرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مع ساعات الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15- 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14- 3، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4، وفي مرتفعات الشراة 13 - 5، وفي مناطق البادية 17 - 3، وفي مناطق السهول 16 - 5، وفي الأغوار الشمالية 22 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.
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