أجواء باردة نسبيا حتى الأحد

خبرني - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، ومن المتوقع ، أن تمتد أحيانا زخات خفيفة من المطر إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات المساء والليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة قليلا للبرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مع ساعات الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15- 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14- 3، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4، وفي مرتفعات الشراة 13 - 5، وفي مناطق البادية 17 - 3، وفي مناطق السهول 16 - 5، وفي الأغوار الشمالية 22 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.



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