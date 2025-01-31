وفيات الجمعة 31/1/2025
التاريخ
1/31/2025 1:01:12 AM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - انتقل الى رحمته تعالى :
- سهام محمد لافي
- ليلى حافظ ابو زهري
- سعيد عامر عبد الرحمن الطباخي
- هيام حسن سعيد الهندي المناصير
- فردوس محمد واصف طوقان
- زينب خليل محمد ابو عيد
MENAFN31012025000151011027ID1109151516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.