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الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة فورية لسلامة النقل الجوي في الولايات المتحدة

1/30/2025 11:25:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 30 - 01 (كونا) -- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا إلى وزير النقل وإلى مدير إلإدارة الفيدرالية للطيران بإجراء مراجعة فورية لسلامة قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة غداة حادثة تحطم الطائرتين في واشنطن.
وقال ترامب في مذكرة رئاسية أصدرها بالتوجيهات المذكورة إنه "تماشيا مع المذكرة الرئاسية المؤرخة بـ 21 يناير 2025 (الحفاظ على سلامة الأمريكيين في الطيران) فإنني آمر وزير النقل ومدير إدارة الطيران الفيدرالية بمراجعة جميع قرارات التوظيف وتغيير بروتوكولات السلامة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأربع السابقة".
وأمر ترمب بـ"اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق سلامة الطيران الكاملة بما في ذلك استبدال أي أفراد لا يستوفون معايير التأهيل" مضيفا أن المراجعة "يجب أن تتضمن تقييما منهجيا لأي تدهور في معايير التوظيف ومعايير وبروتوكولات سلامة الطيران خلال إدارة بايدن".
وأوضح أنه يجب على "وزير النقل والمدير (مدير إدارة الطيران الفيدرالية) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغيير التوجهات المتعلقة بالسلامة والموظفين خلال السنوات الأربع السابقة، وزرع التزام ثابت بسلامة الطيران".
وأكد أنه في اليوم الثاني له في المنصب أمر بـ "العودة الفورية إلى عمليات التوظيف والتعيين والترقية على أساس الجدارة مع رفع مستوى السلامة والقدرات كمعيار أساسي".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الحادث المدمر الذي وقع بالأمس يؤكد على الحاجة إلى رفع مستوى السلامة والكفاءة كأولوية لإدارة الطيران الفيدرالية".
واعتبرت المذكرة الرئاسية أن الحادث "يأتي في أعقاب قرارات إشكالية وغير قانونية على الأرجح خلال إدارتي أوباما وبايدن التي قللت من الجدارة والكفاءة في إدارة الطيران الفيدرالية".
وتسببت حادثة اصطدام طائرة ركاب أمريكية بمروحية عسكرية فوق نهر البوتوماك بينما كانت تستعد للهبوط في "مطار ريغان الوطني" القريب من وسط واشنطن ليل الأربعاء في مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 64 بالإضافة إلى ثلاثة عسكريين كانوا على متن المروحية التابعة للجيش الأمريكي. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


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