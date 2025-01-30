الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة فورية لسلامة النقل الجوي في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 30 - 01 (كونا) -- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اليوم الخميس أمرا إلى وزير
النقل وإلى مدير إلإدارة الفيدرالية للطيران بإجراء مراجعة فورية لسلامة قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة غداة حادثة تحطم الطائرتين في واشنطن.
وقال ترامب في مذكرة رئاسية أصدرها بالتوجيهات المذكورة إنه "تماشيا مع المذكرة الرئاسية المؤرخة بـ 21 يناير 2025 (الحفاظ على سلامة الأمريكيين في الطيران) فإنني آمر وزير النقل ومدير إدارة الطيران الفيدرالية بمراجعة جميع قرارات التوظيف وتغيير بروتوكولات السلامة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأربع السابقة".
وأمر ترمب
بـ"اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق سلامة الطيران الكاملة بما في ذلك استبدال أي أفراد لا يستوفون معايير التأهيل" مضيفا أن المراجعة "يجب أن تتضمن تقييما منهجيا لأي تدهور في معايير التوظيف ومعايير وبروتوكولات سلامة الطيران خلال إدارة بايدن".
وأوضح أنه يجب على "وزير النقل والمدير (مدير إدارة الطيران الفيدرالية) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغيير التوجهات المتعلقة بالسلامة والموظفين خلال السنوات الأربع السابقة، وزرع التزام ثابت بسلامة الطيران".
وأكد أنه في اليوم الثاني له في المنصب أمر بـ "العودة الفورية إلى عمليات التوظيف والتعيين والترقية على أساس الجدارة مع رفع مستوى السلامة والقدرات كمعيار أساسي".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الحادث المدمر الذي وقع بالأمس يؤكد على الحاجة إلى رفع مستوى السلامة والكفاءة كأولوية لإدارة الطيران الفيدرالية".
واعتبرت المذكرة الرئاسية أن الحادث "يأتي في أعقاب قرارات إشكالية وغير قانونية على الأرجح خلال إدارتي أوباما وبايدن التي قللت من الجدارة والكفاءة في إدارة الطيران الفيدرالية".
وتسببت حادثة اصطدام طائرة ركاب أمريكية بمروحية عسكرية فوق نهر البوتوماك بينما كانت تستعد للهبوط في "مطار ريغان الوطني" القريب من وسط واشنطن ليل الأربعاء في مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 64 بالإضافة إلى ثلاثة عسكريين كانوا على متن المروحية التابعة للجيش الأمريكي. (النهاية)
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