استاد جديد.. توجيهات ملكية تلامس تطلعات الرياضيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- اعتبر نجوم كرة القدم
الأردنية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للحكومة، بإنشاء استاد جديد لكرة القدم، تجسيدا حقيقيا ومعبرا، لملامسة الملك لمتطلبات القطاعين الرياضي
والشبابي، خاصة وأن الجميع يتوق لملعب مثالي يليق بالتطور الملموس في نتائج المنتخب الوطني، خاصة بعد إنجاز كأس آسيا الأخير 2023 من خلال الحصول على وصافة البطولة.
وكان جلالة الملك وجه الحكومة أمس، بإنشاء استاد دولي جديد لكرة القدم
لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة، كما وجه جلالته لتطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب أولى المدن الرياضية في الأردن، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المرافق الرياضية الأخرى في العاصمة وباقي المحافظات.
وعبر سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، عن امتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتوجيه جلالته السامي ببناء استاد جديد لكرة القدم.
وقال سمو الأمير علي في تغريدته عبر منصة“X”:
“بأسمى آيات الفخر والولاء، أرفع إلى مقام جلالتكم، أصدق التهاني بمناسبة عيد ميلادكم الميمون، كما أعبر عن خالص الشكر والامتنان لتوجيهكم السامي بإنشاء استاد جديد لكرة القدم، تأكيدا لدعمكم المستمر للرياضة الأردنية والنشامى”.
وأضاف سموه:“ لقد شكلت مكارمكم على مدار العقود الماضية، الدافع الرئيسي لتطور كرة القدم الأردنية، ومحطة انطلاقها نحو العالمية، ورؤيتكم الملهمة تبقى دائما حافزا لنا، لمواصلة العمل والارتقاء بكرة القدم الأردنية إلى أعلى المستويات”.
واعتبر نجوم الكرة الاردنية في تصريحات لـ”الغد” أن الكرة الأردنية بأشد الحاجة لملعب كرة قدم مثالي ومتطور ومجهز بمرافق تليق بمنتخب وطني ينافس بقوة على بلوغ المونديال، لتأتي توجيهات الملك وتجسد أمنيات الشباب الأردني الذي يتوق لرؤية منشأة رياضية كبيرة مشابهة لمنشآت رياضية لدول مجاورة.
واستقبل الشارع المحلي عامة والرياضي خاصة، التوجيهات الملكية بفرح بالغ، خاصة وأنهم كانوا يتمنون دائما على الحكومات المتعاقبة إنشاء استاد جديد لكرة القدم، لما يخدم الكرة الأردنية، من دون أن تلبي الحكومات مطالبهم أو تحقق أحلامهم، لتأتي التوجيهات من جلالة الملك الذي يؤكد دوما قربه من هموم الشارع الرياضي والرياضيين الذين دائما ما يستذكرون الكثير من المواقف الداعمة لهم من قبل الملك.
وقال نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمدرب الوطني الحالي عبدالله أبو زمع، بأنه استقبل خبر التوجيهات الملكية الجديدة بفرحة غامرة لم يشعر بها منذ فترة، كون إنشاء ملعب جديد يعد حلما لنجوم الكرة المحلية الذين يتمنون دوما أن يلعبوا على ملاعب مثالية مشابهة لملاعب الكثير من الدول التي يزورونها.
وقال أبو زمع : شكرا سيدنا أبو حسين على هذه التوجيهات التي تجسد ملامسة سيد البلاد لهموم شعبة وخاصة القطاعين الرياضي والشبابي، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية.
واستذكر أبو زمع الدعم الملكي المؤثر للرياضيين، عندما كان جلالته يحرص على متابعة تدريبات المنتخب في الصين أثناء المشاركة في كأس آسيا 2004، ومتابعة جلالته للمباريات والتدريبات للمنتخبات الوطنية المتعاقبة، ما ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات، آخرها الحصول على وصيف بطل آسيا 2023.
بدوره أكد نجم المنتخب الوطني السابق قصي أبو عالية، أن توجيهات الملك الجديدة، تعد من التوجيهات المهمة والتي ستحدث أثرا في كرة القدم المحلية، خاصة وأننا نتوق منذ سنوات لملعب جديد يعوض استاد عمان الدولي الذي يحتاج إلى التطوير والتحديث.
ورأى أبو عالية أن توجيهات الملك تؤكد ملامسة القائد لهموم وتطلعات شعبه، بما في ذلك القطاع الرياضي، مختتما حديثه بتهنئة جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا لجلاته دوام نعمة الصحة والعافية، ومؤكدا فخر كل الأردنيين بقيادته الهاشمية القريبة من نبض الشعب.
أما مدرب كرة القدم الأردني ماهر إسماعيل الذي يعمل في قطر، فقد عد توجيهات الملك بإنشاء استاد رياضي جديد جاءت بتوقيت مناسب، تعاني فيه المنشآت الرياضية من تراجع في الكفاءة، رغم التقدم الفني في أداء المنتخبات الوطنية.
وقال إسماعيل: شكرا جلالة سيدنا على هذه التوجيهات التي تخدم القطاع الرياضي وخاصة كرة القدم، حيث جاء هذا الحدث بتوقيت مهم ومناسب في ظل منافسة منتخب النشامى على إحدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.
وكان عدد كبير من نجوم الكرة الاردنية، عبروا من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن بالغ فرحتهم بهذه التوجيهات الملكية، كما عبر اتحاد كرة القدم أيضا عن بالغ فخره وسعادته بتوجيهات جلالة الملك بإنشاء ملعب كرة قدم جديد، معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك ومتمنين لجلالته دوام الصحة والعافية بمناسبة عيد ميلاده الميمون.
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