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استاد جديد.. توجيهات ملكية تلامس تطلعات الرياضيين

1/30/2025 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة


عمان- اعتبر نجوم كرة القدم الأردنية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للحكومة، بإنشاء استاد جديد لكرة القدم، تجسيدا حقيقيا ومعبرا، لملامسة الملك لمتطلبات القطاعين الرياضي والشبابي، خاصة وأن الجميع يتوق لملعب مثالي يليق بالتطور الملموس في نتائج المنتخب الوطني، خاصة بعد إنجاز كأس آسيا الأخير 2023 من خلال الحصول على وصافة البطولة.
وكان جلالة الملك وجه الحكومة أمس، بإنشاء استاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة، كما وجه جلالته لتطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب أولى المدن الرياضية في الأردن، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المرافق الرياضية الأخرى في العاصمة وباقي المحافظات.
وعبر سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، عن امتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتوجيه جلالته السامي ببناء استاد جديد لكرة القدم.
وقال سمو الأمير علي في تغريدته عبر منصة“X”:
“بأسمى آيات الفخر والولاء، أرفع إلى مقام جلالتكم، أصدق التهاني بمناسبة عيد ميلادكم الميمون، كما أعبر عن خالص الشكر والامتنان لتوجيهكم السامي بإنشاء استاد جديد لكرة القدم، تأكيدا لدعمكم المستمر للرياضة الأردنية والنشامى”.
وأضاف سموه:“ لقد شكلت مكارمكم على مدار العقود الماضية، الدافع الرئيسي لتطور كرة القدم الأردنية، ومحطة انطلاقها نحو العالمية، ورؤيتكم الملهمة تبقى دائما حافزا لنا، لمواصلة العمل والارتقاء بكرة القدم الأردنية إلى أعلى المستويات”.
واعتبر نجوم الكرة الاردنية في تصريحات لـ”الغد” أن الكرة الأردنية بأشد الحاجة لملعب كرة قدم مثالي ومتطور ومجهز بمرافق تليق بمنتخب وطني ينافس بقوة على بلوغ المونديال، لتأتي توجيهات الملك وتجسد أمنيات الشباب الأردني الذي يتوق لرؤية منشأة رياضية كبيرة مشابهة لمنشآت رياضية لدول مجاورة.
واستقبل الشارع المحلي عامة والرياضي خاصة، التوجيهات الملكية بفرح بالغ، خاصة وأنهم كانوا يتمنون دائما على الحكومات المتعاقبة إنشاء استاد جديد لكرة القدم، لما يخدم الكرة الأردنية، من دون أن تلبي الحكومات مطالبهم أو تحقق أحلامهم، لتأتي التوجيهات من جلالة الملك الذي يؤكد دوما قربه من هموم الشارع الرياضي والرياضيين الذين دائما ما يستذكرون الكثير من المواقف الداعمة لهم من قبل الملك.
وقال نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمدرب الوطني الحالي عبدالله أبو زمع، بأنه استقبل خبر التوجيهات الملكية الجديدة بفرحة غامرة لم يشعر بها منذ فترة، كون إنشاء ملعب جديد يعد حلما لنجوم الكرة المحلية الذين يتمنون دوما أن يلعبوا على ملاعب مثالية مشابهة لملاعب الكثير من الدول التي يزورونها.
وقال أبو زمع : شكرا سيدنا أبو حسين على هذه التوجيهات التي تجسد ملامسة سيد البلاد لهموم شعبة وخاصة القطاعين الرياضي والشبابي، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية.
واستذكر أبو زمع الدعم الملكي المؤثر للرياضيين، عندما كان جلالته يحرص على متابعة تدريبات المنتخب في الصين أثناء المشاركة في كأس آسيا 2004، ومتابعة جلالته للمباريات والتدريبات للمنتخبات الوطنية المتعاقبة، ما ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات، آخرها الحصول على وصيف بطل آسيا 2023.
بدوره أكد نجم المنتخب الوطني السابق قصي أبو عالية، أن توجيهات الملك الجديدة، تعد من التوجيهات المهمة والتي ستحدث أثرا في كرة القدم المحلية، خاصة وأننا نتوق منذ سنوات لملعب جديد يعوض استاد عمان الدولي الذي يحتاج إلى التطوير والتحديث.
ورأى أبو عالية أن توجيهات الملك تؤكد ملامسة القائد لهموم وتطلعات شعبه، بما في ذلك القطاع الرياضي، مختتما حديثه بتهنئة جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا لجلاته دوام نعمة الصحة والعافية، ومؤكدا فخر كل الأردنيين بقيادته الهاشمية القريبة من نبض الشعب.
أما مدرب كرة القدم الأردني ماهر إسماعيل الذي يعمل في قطر، فقد عد توجيهات الملك بإنشاء استاد رياضي جديد جاءت بتوقيت مناسب، تعاني فيه المنشآت الرياضية من تراجع في الكفاءة، رغم التقدم الفني في أداء المنتخبات الوطنية.
وقال إسماعيل: شكرا جلالة سيدنا على هذه التوجيهات التي تخدم القطاع الرياضي وخاصة كرة القدم، حيث جاء هذا الحدث بتوقيت مهم ومناسب في ظل منافسة منتخب النشامى على إحدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.
وكان عدد كبير من نجوم الكرة الاردنية، عبروا من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن بالغ فرحتهم بهذه التوجيهات الملكية، كما عبر اتحاد كرة القدم أيضا عن بالغ فخره وسعادته بتوجيهات جلالة الملك بإنشاء ملعب كرة قدم جديد، معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك ومتمنين لجلالته دوام الصحة والعافية بمناسبة عيد ميلاده الميمون.

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