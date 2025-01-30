الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المرحلة الانتقالية.
وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها الشقيق، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي. -(بترا)
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