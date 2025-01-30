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الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

1/30/2025 11:22:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المرحلة الانتقالية.
وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها الشقيق، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي. -(بترا)

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