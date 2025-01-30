تكميلية التوجيهي: %57.8 نسبة النجاح بتراجع %5.9 عن 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان- كشفت نتائج الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة“التوجيهي، التي أعلنت نتائجها أمس، عن تراجع نسبة النجاح العامة من 63.7 % في 2023 إلى 57.8 % في 2024، أي بمقدار 5.9 نقطة مئوية.
وعزا مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة هذا التراجع الطفيف في نسبة النجاح العامة إلى احتساب العلامة الأحدث لطلبة رفع المعدل والبالغ عددهم في الدورة التكميلية لعام 2024 نحو 12 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تراجع أعدادهم عن السنوات السابقة بسبب تنافسهم على 5% من مقاعد القبول الجامعي.
وأشار شحادة إلى أن هذا التراجع يعد أمرا طبيعا في ظل تطبيق هذا القرار وتبقي النسب حول معدلاتها في الدورات الماضية.
وكان مجلس التربية والتعليم قرر في وقت سابق احتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان“التوجيهي” لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات وذلك بدءا من العام الدراسي 2022/ 2023.
وتابع شحادة في تصريح لـ”الغد” أمس إن طلبة رفع المعدل في السنوات السابقة كانت تحسب العلامة الأعلى لهم فلذلك كانوا لا يخفقون في الامتحانات، أما اعتبارا من العام الدراسي الماضي فقد طبقت الوزارة قرارها باعتماد العلامة الأحدث، ولذا فإن الطالب إذا لم يحقق متطلبات النجاح يخفق ويتم اعتماد علامته الجديدة مع احتفاظه بكشف العلامات السابق.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مساء أمس، نتائج الدورة التي بدأت أولى جلساتها في 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، واستمرت لغاية 13 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وفي المسار الأكاديمي، بلغت نسبة النجاح لهذا العام بالفرع العلمي 69.1 % مقارنة بـ 72 % العام الماضي أي بتراجع قدره 2.9 نقطة مئوية، وكذلك الأمر في“الأدبي” الذي سجل تراجعا بمقدار 11.8 نقطة مئوية عن العام الماضي الذي حقق فيه نسبة نجاح 56.2 % مقابل 44.4 % العام الحالي.
كما أظهرت النتائج في المسار المهني تراجعا في نسبة النجاح بالفرع الصناعي بمقدار 5.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، إذ بلغت النسبة لهذا العام 46.8 % مقارنة بـ52.2، وكذلك الأمر في الفرع الفندقي الذي سجل تراجعا بمقدار 7.5 % عن العام الماضي الذي حقق نسبة نجاح بمقدار 58 % مقابل 50.5 للعام الحالي على خلاف“الزراعي” الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.6 نقطة مئوية عن العام الماضي الذي حققت فيه نسبة النجاح 71.4 % مقابل 75 %.
كما ارتفعت نسبة النجاح في فرع الاقتصاد المنزلي بمقدار6.6 نقطة مئوية حيث حققت 77.5 % مقابل 70.9 % العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير تفصيلي حول النتائج، إن عدد من سجلوا للامتحان للعام 2024 بلغ 83223، تقدم منهم 70864 لاستكمال متطلبات النجاح، و12359 لرفع المعدل، بينما حضر من جميع المشتركين 72630، وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح 41957 بنسبة مئوية عامة بلغت 57.8 %.
وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بلغ 63499، نجح منهم 36034 بنسبة 56.7 %، بينما بلغت للمسار الثانوي الشامل المهني 64.9 %.
وأفاد التقرير الذي حصلت“الغد” على نسخة منه بأن نسب النجاح في المسار الأكاديمي لطلبة“التكميلية” بلغت
69.1 % للفرع العلمي، و44.4 % للأدبي، و35.4 % للشرعي، في حين بلغ عدد المتقدمين للتكميلي وفق المسار المهني 9131، نجح منهم 5923، وجاءت نسب النجاح بهذا المسار 46.8 % للفرع الصناعي، و75.0 % للزراعي، و50.5 % للفندقي، و77.5 % للاقتصاد المنزلي.
وبين أن نسب النجاح حسب أعداد المباحث التي قدمها المشتركون في الدورة التكميلية، جاءت بواقع 62.5 % للمتقدمين في مبحث واحد، و58.1 % للمتقدمين في مبحثين، و56.8 % للمتقدمين في 3 مباحث، و55 % للمتقدمين في 4 مباحث فأكثر.
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