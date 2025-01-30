تكميلية التوجيهي: %57.8 نسبة النجاح بتراجع %5.9 عن 2023

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عمان- كشفت نتائج الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة“التوجيهي، التي أعلنت نتائجها أمس، عن تراجع نسبة النجاح العامة من 63.7 % في 2023 إلى 57.8 % في 2024، أي بمقدار 5.9 نقطة مئوية.

وعزا مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة والتعليم الدكتور محمد شحادة هذا التراجع الطفيف في نسبة النجاح العامة إلى احتساب العلامة الأحدث لطلبة رفع المعدل والبالغ عددهم في الدورة التكميلية لعام 2024 نحو 12 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تراجع أعدادهم عن السنوات السابقة بسبب تنافسهم على 5% من مقاعد القبول الجامعي.

وأشار شحادة إلى أن هذا التراجع يعد أمرا طبيعا في ظل تطبيق هذا القرار وتبقي النسب حول معدلاتها في الدورات الماضية.

وكان مجلس التربية والتعليم قرر في وقت سابق احتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان“التوجيهي” لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات وذلك بدءا من العام الدراسي 2022/ 2023.

وتابع شحادة في تصريح لـ”الغد” أمس إن طلبة رفع المعدل في السنوات السابقة كانت تحسب العلامة الأعلى لهم فلذلك كانوا لا يخفقون في الامتحانات، أما اعتبارا من العام الدراسي الماضي فقد طبقت الوزارة قرارها باعتماد العلامة الأحدث، ولذا فإن الطالب إذا لم يحقق متطلبات النجاح يخفق ويتم اعتماد علامته الجديدة مع احتفاظه بكشف العلامات السابق.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مساء أمس، نتائج الدورة التي بدأت أولى جلساتها في 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، واستمرت لغاية 13 كانون الثاني (يناير) الماضي.



وفي المسار الأكاديمي، بلغت نسبة النجاح لهذا العام بالفرع العلمي 69.1 % مقارنة بـ 72 % العام الماضي أي بتراجع قدره 2.9 نقطة مئوية، وكذلك الأمر في“الأدبي” الذي سجل تراجعا بمقدار 11.8 نقطة مئوية عن العام الماضي الذي حقق فيه نسبة نجاح 56.2 % مقابل 44.4 % العام الحالي.

كما أظهرت النتائج في المسار المهني تراجعا في نسبة النجاح بالفرع الصناعي بمقدار 5.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، إذ بلغت النسبة لهذا العام 46.8 % مقارنة بـ52.2، وكذلك الأمر في الفرع الفندقي الذي سجل تراجعا بمقدار 7.5 % عن العام الماضي الذي حقق نسبة نجاح بمقدار 58 % مقابل 50.5 للعام الحالي على خلاف“الزراعي” الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.6 نقطة مئوية عن العام الماضي الذي حققت فيه نسبة النجاح 71.4 % مقابل 75 %.

كما ارتفعت نسبة النجاح في فرع الاقتصاد المنزلي بمقدار6.6 نقطة مئوية حيث حققت 77.5 % مقابل 70.9 % العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير تفصيلي حول النتائج، إن عدد من سجلوا للامتحان للعام 2024 بلغ 83223، تقدم منهم 70864 لاستكمال متطلبات النجاح، و12359 لرفع المعدل، بينما حضر من جميع المشتركين 72630، وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح 41957 بنسبة مئوية عامة بلغت 57.8 %.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بلغ 63499، نجح منهم 36034 بنسبة 56.7 %، بينما بلغت للمسار الثانوي الشامل المهني 64.9 %.

وأفاد التقرير الذي حصلت“الغد” على نسخة منه بأن نسب النجاح في المسار الأكاديمي لطلبة“التكميلية” بلغت

69.1 % للفرع العلمي، و44.4 % للأدبي، و35.4 % للشرعي، في حين بلغ عدد المتقدمين للتكميلي وفق المسار المهني 9131، نجح منهم 5923، وجاءت نسب النجاح بهذا المسار 46.8 % للفرع الصناعي، و75.0 % للزراعي، و50.5 % للفندقي، و77.5 % للاقتصاد المنزلي.

وبين أن نسب النجاح حسب أعداد المباحث التي قدمها المشتركون في الدورة التكميلية، جاءت بواقع 62.5 % للمتقدمين في مبحث واحد، و58.1 % للمتقدمين في مبحثين، و56.8 % للمتقدمين في 3 مباحث، و55 % للمتقدمين في 4 مباحث فأكثر.