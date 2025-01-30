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ردا على طلب بدائل للتهجير.. حل الدولتين السبيل الوحيد لوقف الصراع

1/30/2025 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل


عمان- في وقت دعا فيه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، الأردن ومصر لتقديم حلول بديلة إذا لم ترغبا باستقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، أكد مراقبون أن السلام العادل والشامل على أساس ‫حل الدولتين‬ هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.
وقال بوهلر في تصريحات صحفية، يجب على مصر والأردن أن تقترحا حلا بديلا، تعتقدان أنه سيكون أفضل إذا لم ترغبا باستقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة".
وأضاف "متأكد من أن الرئيس ترامب سيستمع، إنه منفتح دائما على الحلول المختلفة، لكن يجب أن تكون حقيقية".
ويرى مراقبون، أن تصريحات بوهلر تأتي بسياق ضغوط أميركية على مصر والأردن لقبول خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، وهي خطط تواجه رفضا قاطعا من الدولتين، موضحين أن هذه التصريحات قد تزيد من تعقيد الأوضاع بالمنطقة وتؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع حلفائها في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات بوهلر، بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة "تطهير غزة" التي تقضي بنقل الفلسطينيين المقيمين في غزة لمصر والأردن، وهي الخطة التي تحظى بتأييد اليمين المتشدد في إسرائيل، ورفضتها الأردن ومصر، مع تأكيدهما على مواقفهما الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ويقول الوزير الأسبق د.وائل عربيات، مع استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة وتصاعد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يكمن الحل الأمثل بإعادة إعمار غزة، كخطوة عاجلة لتخفيف معاناة سكانها، إلى جانب حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأضاف "رغم الإجماع الدولي على ذلك، تواجه هذه تلك الجهود تحديات عديدة، أبرزها، استمرار الاستيطان الإسرائيلي الذي يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، وغياب مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة للأوضاع الأمنية المتوترة في غزة والتي تعيق جهود الإعمار والتنمية".
وتابع، إعادة إعمار غزة خطوة ضرورية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، لكنها وحدها لا تكفي دون إيجاد حل سياسي شامل، ويبقى حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم، بحيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بأمن واستقرار، ما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارا للمنطقة بأسرها.
وزاد: ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به نظرا لتأثيره على الأمن القومي الأردني، مؤكدا أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من حزيران "يونيو" لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف "هناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، والرأي العام الأردني والعربي والعالمي، يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما، والأردن لن تشارك في هذا الظلم".
وشدد عربيات على أن السلام الحقيقي لا يكون إلا باحترام الاتفاقيات والحقوق المشروعة.
من جهته، يقول الوزير الاسبق مأمون نور الدين، إن الأردن يؤكد دوما بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، محذرا من أن أي محاولات لتجاوز هذا الحل ستؤدي لمزيد من العنف وعدم الاستقرار بالمنطقة.
وأضاف، " إن جلالة الملك عبد الله الثاني اكد في أكثر من مناسبة، أن الأردن يعتبر حل الدولتين أساسا لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أن أي بديل آخر لن يكون قابلا للتطبيق، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، مثل الاستيطان أو التهجير، ستقوض فرص السلام.
وتابع : لا يمكن الاستمرار باجترار نفس الخطابات الأميركية عن مسار السلام دون حركة ملموسة على أرض الواقع، تنهي الصراع على أساس حل الدولتين.
واستكمل: تحتاج الولايات المتحدة الأميركية لإبداء القدرة والرغبة بقيادة مبادرة سلام حقيقية، ليس عبر عملية مفتوحة النهاية، لم يعد أي من الأطراف يؤمن بها، بل عبر عملية تحدد فيها الأسس والمبادئ النهائية بشكل مسبق ببساطة نهاية الاحتلال.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا، إلا أنه رغم تبني الولايات المتحدة لهذا الحل، إلا أنها تركت تفاصيل الدولة الفلسطينية للتفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي شكل مفصلا لعملية التفاوض، لأن إسرائيل ترفض الانصياع للقانون الدولي والاعتراف بحقوق الفلسطينيين، بخاصة أنها استطاعت أن تضع العقبة تلو الأخرى بمطالبها التعجيزية فيما يتعلق بأهم ثلاث قضايا لإقامة الدولة الفلسطينية، وهي، القدس، والحدود، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف، "رغم تبني الولايات المتحدة لمبدأ حل الدولتين، باعتبارها راعية للمفاوضات، إلا أنها كانت دائما تنحني أو تنصاع للمواقف الإسرائيلية، ومطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف، ولم تستطع أن تقنع إسرائيل بتغيير مواقفها أو حتى وقف الاستيطان أثناء المفاوضات".
وتابع: يجب على واشنطن أن تعي بأن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولا، وسوف تبقى المنطقة بؤرة توتر وصراع مستمر مع تكرار واستمرار العنف ليس في فلسطين فقط، وإنما في الإقليم بشكل عام، في ظل التعنت الإسرائيلي، وفشل أميركا بأن تكون طرفا محايدا أو ضاغطا على إسرائيل لحملها على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع، وأن حلها بما يضمن زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران "يونيو" 1967 وفق حل الدولتين، وهو مفتاح السلام العادل والشامل والدائم، وليس عبر البحث عن مقترحات لتهجير سكان قطاع غزة.
وأكد على أن القضية الفلسطينية دائما كانت القضية المركزية للأردن والأولوية له، وهي أساس الصراع في المنطقة وحلها على أسس عادلة تقبلها الشعوب هو الطريق لتكريس الأمن والاستقرار.
وأضاف، " تقف الإدارة الأميركية اليوم أمام مفترق حاسم، فإما سلام يعيد الحقوق أو صراع طويل أليم، وضرر على كل دول المنطقة"، موضحا أن واشنطن في حال استمرارها بالانحياز لتل أبيب ضد حقوق الفلسطينيين، تكون قد اختارت إشعال الصراع في المنطقة بدل السلام العادل والشامل".

MENAFN30012025000072011014ID1109151317

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