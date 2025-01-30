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الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بسوريا

1/30/2025 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل قياديا بارزا في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، أمس الخميس.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في 23 آب/ أغسطس الماضي مقتل القيادي البارز في تنظيم حراس الدين أبو عبد الرحمن المكي.

وجرى اغتيال المكي حينها- الذي شغل منصب "قائد المجلس الشرعي"- بواسطة طائرة مسيرة، وكان يستقل دراجة نارية، على الطريق الواصل بين بلدتي أحسم والبارة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وتنفذ القوات الأميركية ضربات دورية في سوريا تستهدف مسلحي تنظيم الدولة وكذلك الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتهدف هذه الضربات، وفق التحالف، إلى تحييد التهديدات المستمرة التي تشكلها هذه الجماعات على الأمن الإقليمي والدولي، وبخاصة ضد الأهداف والمصالح الأميركية والغربية في المنطقة.

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