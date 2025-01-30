Friday, 31 January 2025 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة أم روّابة

1/30/2025 11:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الجيش السوداني، الخميس، استعادته السيطرة على مدينة أم روّابة ثانية، كبرى مدن ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، من قبضة قوات الدعم السريع.
وقال الجيش في بيان مقتضب، إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة بينما بث ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانتشار قوات الجيش داخل المدينة.

وسيطرت قوات الدعم السريع منذ أيلول/ سبتمبر 2023 على مدينة أم روّابة، والتي تبعد عن مدينة الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان نحو 145 كيلومترا.

وتعد أم روّابة مركزا تجاريا مهما وسوقا كبيرا للحبوب الزيتية، كما أنها ملتقى طرق حديدية وبرية تربط ولايات غرب السودان وجنوب كردفان، بالعاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان شرقي البلاد.

ومنذ أشهر، بدأ الجيش السوداني شن هجوم واسع على قوات الدعم السريع في محاور مختلفة، وبات خلال الأيام الأخيرة يحقق انتصارات متتالية وآخرها الأربعاء الماضي عندما أعلن سيطرته على وسط مدينة بحري شمالي الخرطوم؛ بما في ذلك جسر المك نمر الرابط بين العاصمة وبحري للمرة الأولى منذ 21 شهرا، وهو ما يقربه أكثر نحو القصر الرئاسي القريب من الجسر.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية سودانية من أصل 18.

MENAFN30012025000072011014ID1109151312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث