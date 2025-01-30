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عجلون.. مخالفات المقالع الحجرية متواصلة رغم الرقابة

1/30/2025 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة


عجلون- لا تكاد تمضي أسابيع أو أشهر قليلة، حتى يتم الإعلان في محافظة عجلون عن ضبط مقالع حجرية مخالفة، وتعمل بلا تراخيص قانونية، مخلفة وراءها أضرارا بيئية تنعكس سلبا على التنمية السياحية والزراعية التي تختص بهما المحافظة.
وتدفع هذه الأنباء عددا من الناشطين والمهتمين بالشأن البيئي، إلى المطالبة بضرورة قيام الأجهزة المعنية بالبحث عن السبل المثلى لمنع تكرار هذه الظاهرة، وإغلاق هذا الملف بشكل تام، باعتباره أحد أكثر البؤر البيئية الساخنة التي تضر بالتنمية الشمولية التي تسعى إليها المحافظة.
وأكد الناشطون، أن ضبط مقالع مخالفة بين حين وآخر بات لافتا، مشيرين إلى أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي عن قيام كوادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة بإغلاق 5 مقالع مخالفة في عجلون تعمل دون ترخيص وتم إيقافها عن العمل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، فيما تم قبل زهاء شهرين قيام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإغلاق 7 مقالع في عجلون تعمل دون ترخيص، وذلك استنادا لأحكام قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.
وتضمن قرار الهيئة حينها إغلاق 7 مقالع في المحافظة، 4 مقالع منها في منطقة صخرة و3 مقالع في لواء كفرنجة، بحيث كانت جميعها تعمل من دون ترخيص قانوني من قبل الهيئة، وهو ما يعد مخالفا لأحكام التشريعات ذات الصلة.
وعلى إثرها، نسبت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى محافظ عجلون باتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار إغلاق المقالع المخالفة وإلزام أصحابها بإعادة الحال إلى ما كان عليه، والعمل على إخراج كافة الآليات المتواجدة في مواقع العمل وحجزها، وأخذ التعهدات اللازمة التي تكفل عدم مزاولتهم العمل.
ووفق المواطن عاكف عنانزة، "فإنه في ضوء استمرار المخالفات التي يتم ضبطها بين الحين والآخر والمتعلقة بالمقالع الحجرية في محافظة عجلون، فلا بد من اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لإغلاق هذا الملف بشكل جذري، نظرا لتأثيراته السلبية على التنمية في المحافظة، خصوصا السياحية والزراعية، إضافة إلى خطورته على السلامة العامة.
وأكد عنانزة، "أنه رغم ما يعلن عنه من حملات وضبوطات وإغلاقات للمقالع الحجرية، إلا أنها ما تزال غير كافية أو رادعة، ولا تشكل سوى جزءا يسيرا من المقالع المخالفة"، عازيا ذلك إلى "أسباب عدة من أهمها إخلاء الموقع من الآليات ومغادرته في حال سماع العاملين فيه بقدوم لجان المتابعة"، ومطالبا في الوقت ذاته، بوضع خطة عمل بين الأجهزة المعنية تتضمن مراقبة مكثفة وحملات واسعة على تلك المقالع".
ويقول الناشط والمهندس المختص بالبيئة خالد عنانزة، "إن المضي بخطى التنمية الشمولية في محافظة عجلون يستدعي اتخاذ خطوات عملية وجادة في سبيل التخلص من ملفات بيئية ما تزال قائمة وتشكل بؤرا ساخنة، وصولا لإغلاقها تماما، لما قد تسببه من تأثير سلبي على التنمية السياحية والزراعية التي تنتظرها المحافظة على مخططها الشمولي الممتد حتى عام 2040"، مؤكدا، "أن تشوهات المقالع الحجرية وتهديدها للسلامة العامة، يتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن التخلص منها تماما".
أما الناشط البيئي محمد الخطاطبة، فيدعو من جهته، إلى "تنمية الوعي البيئي وبناء رؤية واضحة ومشتركة بين مؤسسات المجتمع حول أهمية البيئة والحفاظ عليها، وضرورة تعزيز قيم الاهتمام بالبيئة لدى أفراد المجتمع، خصوصا أن محافظة عجلون حباها الله بطبيعة جميلة خلابة يجب الحفاظ عليها".
وأكد، "أن مهمة التخلص من جملة بؤر بيئية ساخنة بمحافظة عجلون، خصوصا المقالع الحجرية، لم تعد مسألة هامشية، بقدر ما أصبحت حاجة أساسية يجب إنجازها، وبالتزامن مع النهضة التنموية والسياحية التي تنتظرها المحافظة"، لافتا إلى "أهمية زيادة الدعم للجهات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية لعدد من البؤر الساخنة في المحافظة".
إلى ذلك، يرى المهندس الزراعي بسام الصمادي، "أن المقالع الحجرية قد تشكل تهديدا للغابات من حيث التعدي باقتلاع بعض الأشجار، أو تدمير البيئة المحيطة بها، وجرف المواد العضوية وطبقة التربة (الدبال) الخصبة أسفل الأشجار، ما سيتسبب بضعفها وتيبسها على المدى البعيد"، مؤكدا كذلك "ضرورة عدم الترخيص لأي مقلع داخل الغابات والمواقع الحرجية، أو الأراضي المملوكة المليئة بالأشجار البرية".
وبحسب رئيس جمعية البيئة الأردنية علي الفريحات، "فإن البؤر البيئية الساخنة، لاسيما ملف المقالع الحجرية، والطرح العشوائي للأنقاض، ومخلفات التنزه في محافظة عجلون، ستبقى تؤثر سلبا على عموم التنمية، وتحديدا السياحية منها"، داعيا أصحاب المقالع إلى "الالتزام بتنفيذ أحد أهم اشتراطات التراخيص لهذه المقالع، والمتمثل بتعهدهم بإعادة تأهيلها وإصلاح الضرر بعد استكمال العمل بها، لضمان عدم تشوه الطبيعة وترك المكان غير آمن".
وأضاف الفريحات، "أن رصد المخالفات مستمر من قبل الجهات المعنية، ما يتطلب تغليظ العقوبات والتشدد في الرقابة ومنح التراخيص".
بدورها، تؤكد مصادر مديرية البيئة في المحافظة، أن نسبة كبيرة من تلك المقالع لا تقوم بأي إعادة تأهيل بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات مالية، مشيرة إلى وجود لجنة مشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة وهيئة قطاع التعدين، تقوم بجولات على مدار الأسبوع لمتابعة المقالع وغيرها من القضايا البيئية، واستقبال الشكاوى وإغلاق المقالع المخالفة، وتحويل أصحابها إلى النائب العام.
كما أكدت المصادر، أن قسم التوعية بمديرية البيئة، ينظم عشرات المحاضرات التوعوية حيال القضايا والموضوعات البيئية بالتعاون مع التربية والتعليم والشباب ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى تنظيم حملات تطوعية للحفاظ على البيئة.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أكد استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية على جميع المقالع والكسارات بمختلف مناطق المملكة، مبينا أن الجولات الميدانية تركز على حصول المقالع والكسارات على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخصة وضمان التزامها بخطة إعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة، خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الحد من الغبار والضجيج، والتأكد من امتلاكها أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث الناتج عن الغبار المحتمل صدوره عن طبيعة النشاط.
وأضاف السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.
يشار إلى أنه وبالإضافة إلى تشوهات المقالع الحجرية وتهديدها للسلامة العامة، ثمة ملفات أخرى تشكل تهديدا بيئيا في عجلون، كاستمرار مخلفات التنزه، ومخلفات معاصر الزيتون، وحدوث الحرائق والتعدي على الغابات، وعشوائية انتشار الورش الصناعية، كمغاسل السيارات والميكانيك، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن التخلص منها.

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