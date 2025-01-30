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ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك

1/30/2025 8:01:15 PM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفاد المكتب الصحافي التابع للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من كندا والمكسيك.

وجاء في البيان: "ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا و25% على المكسيك. وسيتخذ قرارا الليلة بشأن تفاصيل الرسوم الجمركية على كلا البلدين".

يذكر أن ترامب أعلن في 25 نوفمبر أنه سوف يفرض في أول يوم له في منصبه كرئيس تعرفات جمركية على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من البلدين.

وأوضح ترامب في 20 يناير أنه ينوي فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من الأول من فبراير القادم.

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