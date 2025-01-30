الهلال الأحمر: استلمنا من الاحتلال 3 سيدات مصابات في جنين

خبرني - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في جنين استلمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 سيدات مصابات بشظايا نتيجة المخيم.

وكانت كتائب القسام سلمت أمس، الصليب الأحمر الأسيرة المجندة آغام بيرغر من بين ركام مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما سلمت الأسير الإسرائيلي غادي موزيس و5 عمال تايلنديين من موقع بيت الشهيد يحيى السنوار المدمر في خان يونس، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل".



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر أبلغه بتسلم الأسرى السبعة المفرج عنهم.

مقابل ذلك، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم محكومون بالسجن المؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 من الأطفال.

وفي الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5، جروح أحدهم خطيرة في جنين، بينما اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في جنين ونابلس، وواصلت تهجير الفلسطينيين من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 61 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا قرب سجن عوفر، غرب رام الله.

