الهلال الأحمر: استلمنا من الاحتلال 3 سيدات مصابات في جنين

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في جنين استلمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 سيدات مصابات بشظايا نتيجة قصف المخيم.
وكانت كتائب القسام سلمت أمس، الصليب الأحمر الأسيرة المجندة آغام بيرغر من بين ركام مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما سلمت الأسير الإسرائيلي غادي موزيس و5 عمال تايلنديين من موقع بيت الشهيد يحيى السنوار المدمر في خان يونس، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر أبلغه بتسلم الأسرى السبعة المفرج عنهم.
مقابل ذلك، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم محكومون بالسجن المؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 من الأطفال.
وفي الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5، جروح أحدهم خطيرة في جنين، بينما اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في جنين ونابلس، وواصلت تهجير الفلسطينيين من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 61 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا قرب سجن عوفر، غرب رام الله.
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