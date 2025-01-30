Friday, 31 January 2025 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر: استلمنا من الاحتلال 3 سيدات مصابات في جنين

1/30/2025 8:01:14 PM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في جنين استلمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 سيدات مصابات بشظايا نتيجة قصف المخيم.

وكانت كتائب القسام سلمت أمس، الصليب الأحمر الأسيرة المجندة آغام بيرغر من بين ركام مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما سلمت الأسير الإسرائيلي غادي موزيس و5 عمال تايلنديين من موقع بيت الشهيد يحيى السنوار المدمر في خان يونس، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل".


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر أبلغه بتسلم الأسرى السبعة المفرج عنهم.

مقابل ذلك، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم محكومون بالسجن المؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 من الأطفال.

وفي الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5، جروح أحدهم خطيرة في جنين، بينما اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في جنين ونابلس، وواصلت تهجير الفلسطينيين من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 61 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا قرب سجن عوفر، غرب رام الله.

MENAFN30012025000151011027ID1109151142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث