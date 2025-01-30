روسيا تلوح برفع القيود على ترسانتها النووية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - لوحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، برفع موسكو القيود التي تفرضها على تطوير وزيادة الترسانة الروسية النووية، على خلفية مواصلة الولايات المتحدة الأميركية تطوير نظامها الدفاعي الباليستي.
وقال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف خلال مؤتمر :"روسيا قد ترفع القيود المفروضة على ترسانتها النووية على خلفية مواصلة تطوير نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي".
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