بث تيك توك وثق مقتله.. تفاصيل عن العراقي حارق المصحف

خبرني - بعد الإعلان عن مقتل العراقي سلوان موميكا الذي أحرق المصحف في عام 2023، برصاص في شقته في العاصمة السويدية، اليوم الخميس، تكشفت تفاصيل جديدة.

فقد أفادت وسائل إعلام سويدية بأن موميكا كان يظهر في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" في الوقت الذي أصيب فيه بالرصاص.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته "رويترز" رجال شرطة يلتقطون هاتفا وينهون بثا مباشرا بدا أنه من حساب موميكا على التطبيق.

كما ذكرت وسائل إعلام عدة أن موميكا كان على مواقع عند إطلاق النار عليه وأن جريمة قتله قد تكون صوّرت.

في حين، أوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى كان يقيم فيه موميكا في سودرتاليي بضاحية ستوكهولم.

وعند وصولها إلى المبنى وجدت "رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة القتل.

كما قالت الشرطة في وقت لاحق، إنها أوقفت خمسة أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف على خلفية الحادث.

مسلح اقتحم شقته

هذا وأشارت المعلومات إلى أن مسلحا تمكن من دخول المبنى من السطح واقتحم شقة العراقي البالغ من العمر 38 عاماً، وأطلق عليه النار، وفق وسائل إعلام محلية.

يذكر أن موميكا من أصول عراقية، أقدم في صيف 2023 خلال عدة مظاهرات على حرق نسخ من المصحف، ما أثار ردود فعل غاضبة بالعالم العربي والغربي، ودفع بعض الدول إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين.

فيما تعرض اللاجئ العراقي للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

ولقي الرجل الذي أثار غضباً عربيا وغربياً، مصرعه أمس الأربعاء بعد تعرضه لإطلاق نار في شقته بعد نقله للمستشفى لتعلن الشرطة السويدية لاحقاً مقتله وفتح تحقيق في جريمة قتل.

