بث تيك توك وثق مقتله.. تفاصيل عن العراقي حارق المصحف

خبرني - بعد الإعلان عن مقتل العراقي سلوان موميكا الذي أحرق المصحف في عام 2023، برصاص في شقته في العاصمة السويدية، اليوم الخميس، تكشفت تفاصيل جديدة.

فقد أفادت وسائل إعلام سويدية بأن موميكا كان يظهر في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" في الوقت الذي أصيب فيه بالرصاص.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته "رويترز" رجال شرطة يلتقطون هاتفا وينهون بثا مباشرا بدا أنه من حساب موميكا على التطبيق.

كما ذكرت وسائل إعلام عدة أن موميكا كان على مواقع عند إطلاق النار عليه وأن جريمة قتله قد تكون صوّرت.

في حين، أوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى كان يقيم فيه موميكا في سودرتاليي بضاحية ستوكهولم.

وعند وصولها إلى المبنى وجدت "رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة القتل.

كما قالت الشرطة في وقت لاحق، إنها أوقفت خمسة أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف على خلفية الحادث.

مسلح اقتحم شقته

هذا وأشارت المعلومات إلى أن مسلحا تمكن من دخول المبنى من السطح واقتحم شقة العراقي البالغ من العمر 38 عاماً، وأطلق عليه النار، وفق وسائل إعلام محلية.

يذكر أن موميكا من أصول عراقية، أقدم في صيف 2023 خلال عدة مظاهرات على حرق نسخ من المصحف، ما أثار ردود فعل غاضبة بالعالم العربي والغربي، ودفع بعض الدول إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين.

فيما تعرض اللاجئ العراقي للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

ولقي الرجل الذي أثار غضباً عربيا وغربياً، مصرعه أمس الأربعاء بعد تعرضه لإطلاق نار في شقته بعد نقله للمستشفى لتعلن الشرطة السويدية لاحقاً مقتله وفتح تحقيق في جريمة قتل.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:

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