غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة فورا لأسباب طبية

خبرني - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، في منشور على مواقع بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبي مع ضمانات لقدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومناطقهم.

وكتب غوتيريش بالمنشور "لقد تأثرت بشدة بالشهادات وأعجبت بتفاني 4 أطباء أميركيين عملوا في غزة".

وأكد على أنه "يجب إجلاء 2500 طفل على الفور مع ضمان قدرتهم على العودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم."