غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة فورا لأسباب طبية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبي مع ضمانات لقدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومناطقهم.
وكتب غوتيريش بالمنشور "لقد تأثرت بشدة بالشهادات وأعجبت بتفاني 4 أطباء أميركيين عملوا في غزة".
وأكد على أنه "يجب إجلاء 2500 طفل على الفور مع ضمان قدرتهم على العودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم."
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