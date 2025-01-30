ترمب: المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة كان موقعها سيئا بما يفوق التصور

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركّاب ليل الأربعاء، ممّا تسبّب بكارثة جوية في العاصمة واشنطن، كانت تحلّق في مسار "سيئ بشكل يفوق التصوّر".
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي إنّ المروحية كانت "تتّجه بزاوية سيئة بشكل يفوق التصوّر"، مشيرا إلى أنّ "مراقب الحركة الجوية قال 'هل ترون... هل ترونه' لكن لم يكن أمامه سوى وقت قصير جدا متبق عندما صرّح بذلك"، محمّلا من جهة ثانية مسؤولية الكارثة لتقاطع مجموعة من "القرارات السيئة".
وأكّد ترامب أنّ لا ناجين من الكارثة الجوية حين اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة ركاب كان على متنها 64 شخصا.
وأضاف "أتحدث إليكم هذا الصباح في لحظة ألم لأمّتنا. لقد تحوّل العمل الآن إلى مهمة لانتشال الجثث. للأسف، لا يوجد ناجون. كانت هذه ليلة مظلمة ومؤلمة في عاصمة بلادنا".
MENAFN30012025000151011027ID1109151121
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.