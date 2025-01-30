ترمب: المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة كان موقعها سيئا بما يفوق التصور

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركّاب ليل الأربعاء، ممّا تسبّب بكارثة جوية في العاصمة واشنطن، كانت تحلّق في مسار "سيئ بشكل يفوق التصوّر".

وقال خلال مؤتمر صحافي إنّ المروحية كانت "تتّجه بزاوية سيئة بشكل يفوق التصوّر"، مشيرا إلى أنّ "مراقب الحركة الجوية قال 'هل ترون... هل ترونه' لكن لم يكن أمامه سوى وقت قصير جدا متبق عندما صرّح بذلك"، محمّلا من جهة ثانية مسؤولية الكارثة لتقاطع مجموعة من "القرارات السيئة".

وأكّد ترامب أنّ لا ناجين من الكارثة الجوية حين اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة كان على متنها 64 شخصا.

وأضاف "أتحدث إليكم هذا الصباح في لحظة ألم لأمّتنا. لقد تحوّل العمل الآن إلى مهمة لانتشال الجثث. للأسف، لا يوجد ناجون. كانت هذه ليلة مظلمة ومؤلمة في عاصمة بلادنا".