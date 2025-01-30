الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة

خبرني - أكدّ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية احمد الشرع، أن الإدارة الانتقالية ستعلن الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال الشرع في خطاب وجهه للشعب السوري مساء اليوم الخميس، إنّ سوريا تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج.

وبين انه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين، متعهدًا بالعمل بكل ما أوتي من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية

وأشار إلى أنّ الإدارة ستركز في الفترة المقبلة على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية للدولة لا فساد فيها ولا رشاوى

وأوضح أنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع السوريين نساء وشبابا.