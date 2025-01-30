أراضٍ للبيع بالأقساط لموظفي الحكومة في الأردن

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توفر قطع أراضٍ سكنية للبيع بنظام التقسيط المباشر لموظفي القطاع العام، البلديات، أمانة عمان الكبرى، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، العاملين في الشركات المملوكة للحكومة، موظفي الرسمية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.



المواقع المتاحةتشمل الأراضي المعروضة للبيع محافظات العاصمة، المفرق، إربد، الطفيلة، والكرك، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل المؤسسة.



شروط البيع والتقسيط

دفعة أولى لا تقل عن 10% من ثمن الأرض.

تقسيط مباشر شهريًا من الراتب لمدة تصل إلى 12 عامًا، مع التزام جهة العمل بالاقتطاع الشهري.

فائدة مركبة بين 5%-6% أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد.

ألا يكون مقدم الطلب متعثرًا في سداد التزامات سابقة للمؤسسة.

ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 70 عامًا عند استحقاق آخر قسط.

ألا يزيد الاقتطاع عن 40% من دخل الموظف أو 50% من دخل الأسرة عند ضم دخل الزوجين.

في حال تجاوز القسط الشهري 40% من الراتب، يمكن تقديم كفيل يعمل في القطاع العام أو متقاعد وفقًا لقوانين التقاعد المدني أو العسكري أو الضمان الاجتماعي.

أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون مثبتًا في وظيفته.

يتناسب القسط الشهري مع الراتب الصافي، وفي حال عدم توافقه يتم رفع قيمة الدفعة الأولى.

يمكن الاستفادة من هذه المزايا لمرة واحدة فقط.

تحتفظ المؤسسة بحق طلب وثائق إضافية أو توقيع كمبيالات مستردة عند إتمام السداد.

لا يتم تسليم الأرض إلا بعد استكمال الدفعة الأولى والالتزام بالاقتطاع الشهري، ولا تُنقل ملكيتها إلا بعد تسديد كامل الثمن.

الوثائق المطلوبة

صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.

إثبات الوظيفة والخدمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع التثبيت الوظيفي.

آلية التقديم

للمعنيين بالشراء، يمكن مراجعة مديرية التسويق والمبيعات في مبنى خدمة الجمهور بجبل عمان/الدوار الثالث، أو التواصل مع المؤسسة عبر الأرقام الرسمية المعلنة.



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