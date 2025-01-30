أراضٍ للبيع بالأقساط لموظفي الحكومة في الأردن

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توفر قطع أراضٍ سكنية للبيع بنظام التقسيط المباشر لموظفي القطاع العام، البلديات، أمانة عمان الكبرى، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، العاملين في الشركات المملوكة للحكومة، موظفي الجامعات الرسمية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
المواقع المتاحةتشمل الأراضي المعروضة للبيع محافظات العاصمة، المفرق، إربد، الطفيلة، والكرك، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل المؤسسة.
شروط البيع والتقسيط
دفعة أولى لا تقل عن 10% من ثمن الأرض.
تقسيط مباشر شهريًا من الراتب لمدة تصل إلى 12 عامًا، مع التزام جهة العمل بالاقتطاع الشهري.
فائدة مركبة بين 5%-6% أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد.
ألا يكون مقدم الطلب متعثرًا في سداد التزامات سابقة للمؤسسة.
ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 70 عامًا عند استحقاق آخر قسط.
ألا يزيد الاقتطاع عن 40% من دخل الموظف أو 50% من دخل الأسرة عند ضم دخل الزوجين.
في حال تجاوز القسط الشهري 40% من الراتب، يمكن تقديم كفيل يعمل في القطاع العام أو متقاعد وفقًا لقوانين التقاعد المدني أو العسكري أو الضمان الاجتماعي.
أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون مثبتًا في وظيفته.
يتناسب القسط الشهري مع الراتب الصافي، وفي حال عدم توافقه يتم رفع قيمة الدفعة الأولى.
يمكن الاستفادة من هذه المزايا لمرة واحدة فقط.
تحتفظ المؤسسة بحق طلب وثائق إضافية أو توقيع كمبيالات مستردة عند إتمام السداد.
لا يتم تسليم الأرض إلا بعد استكمال الدفعة الأولى والالتزام بالاقتطاع الشهري، ولا تُنقل ملكيتها إلا بعد تسديد كامل الثمن.
الوثائق المطلوبة
صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
إثبات الوظيفة والخدمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع التثبيت الوظيفي.
آلية التقديم
للمعنيين بالشراء، يمكن مراجعة مديرية التسويق والمبيعات في مبنى خدمة الجمهور بجبل عمان/الدوار الثالث، أو التواصل مع المؤسسة عبر الأرقام الرسمية المعلنة.
التفاصيل في الرابط التالي: (اضغط هنا )
MENAFN30012025000151011027ID1109151119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.