ترمب ردا على إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك

خبرني - رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على سؤال أحد الصحفيين، عن إمكانية قبول الأردن ومصر لفلسطيين من غزة.



وقال ترمب ردًا على السؤال "ستفعلان ذلك".



واشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده غير منخرطة في ما يجري داخل سوريا.

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