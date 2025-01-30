ترمب ردا على إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك

ترمب ردا على إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك
التاريخ
1/30/2025 7:23:23 PM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على سؤال أحد الصحفيين، عن إمكانية قبول الأردن ومصر لفلسطيين من غزة.
وقال ترمب ردًا على السؤال "ستفعلان ذلك".
واشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده غير منخرطة في ما يجري داخل سوريا.
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