الأردن.. زخات مطرية عصر الجمعة

خبرني - تشير التوقعات الصادرة عن ادارة الأرصاد الجوية إلى استقرار الأجواء خلال الأيام القادمة، مع بقاء الطقس مشمسًا ولطيفًا يوم الخميس في أغلب المناطق، في حين يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ومع ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا في معظم المناطق، وباردًا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتشهد دلرجات الحرارة الجمعة الذي يصادف أول أيام خمسينية الشتاء، انخفاضًا طفيفًا، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يبقى معتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانًا خلال ساعات الليل الأولى إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. خلال ساعات الليل، يستمر الطقس باردًا في معظم المناطق، مع تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

أما الأحد، فتستمر الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق، مع بقاء الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ادارة الأرصاد الجوية تدعو المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.