الأردن.. زخات مطرية عصر الجمعة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تشير التوقعات الصادرة عن ادارة الأرصاد الجوية إلى استقرار الأجواء خلال الأيام القادمة، مع بقاء الطقس مشمسًا ولطيفًا يوم الخميس في أغلب المناطق، في حين يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ومع ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا في معظم المناطق، وباردًا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتشهد دلرجات الحرارة الجمعة الذي يصادف أول أيام خمسينية الشتاء، انخفاضًا طفيفًا، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يبقى معتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانًا خلال ساعات الليل الأولى إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية.
وتبقى الأجواء يوم السبت باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. خلال ساعات الليل، يستمر الطقس باردًا في معظم المناطق، مع تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
أما الأحد، فتستمر الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق، مع بقاء الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ادارة الأرصاد الجوية تدعو المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
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