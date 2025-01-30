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الملك يهنئ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

1/30/2025 7:14:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬برقيته‮ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬وللجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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