الملك يهنئ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

الملك يهنئ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
التاريخ
1/30/2025 7:14:54 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.
وأعرب جلالة الملك المعظم في برقيته عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته التوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار.
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