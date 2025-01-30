Friday, 31 January 2025 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الصحة تلتقي منتسبي الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

1/30/2025 7:14:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬والمحوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬وتأهيلها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬منتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬بتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬للمملكة،‭ ‬منوهةً‭ ‬بما‭ ‬يضيفه‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬إسهاماتٍ‭ ‬نوعيّة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬يزخر‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬طاقاتٍ‭ ‬وطنية‭ ‬مبدعة‭ ‬تعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

‏‎وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬مسلطةً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬مشاريع‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬المناطة‭ ‬إليه‭ ‬وآليات‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والأولويات‭ ‬والتطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تعزيز‭ ‬جودتها‭ ‬وكفاءتها‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الوزيرة‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشروع‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬الصحية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتحقيق‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‏‎من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لوزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬بتشجيع‭ ‬ودعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بذات‭ ‬العزم‭ ‬والجد‭ ‬والإخلاص‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN30012025000055011008ID1109151094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث