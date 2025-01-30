وزيرة الصحة تلتقي منتسبي الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الدور المهم والمحوري الذي يقوم به برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في دعم الكوادر الحكومية وتأهيلها بما يسهم في مواصلة تطوير مختلف مسارات العمل الحكومي، وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الصحة، منتسبي الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشارت إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمامٍ مستمر بتوفير الفرص النوعية أمام الكوادر الوطنية، وإشراكهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، منوهةً بما يضيفه أبناء الوطن من إسهاماتٍ نوعيّة في شتى المجالات تعكس ما يزخر به القطاع الحكومي من طاقاتٍ وطنية مبدعة تعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي، مسلطةً الضوء على أهم مشاريع القطاع الصحي والمسؤوليات المناطة إليه وآليات التكامل في المنظومة الصحية، كما تطرقت إلى الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين، والأولويات والتطلعات المستقبلية بما يحقق تعزيز جودتها وكفاءتها.
كما استعرضت الوزيرة دور وزارة الصحة في ظل مشروع الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى توفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين، والذي يعتبر من أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع الصحي بمملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، عن شكرهم وتقديرهم لوزيرة الصحة على حسن الاستقبال، وما توليه من اهتمامٍ مستمر بتشجيع ودعم الكوادر الوطنية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل بذات العزم والجد والإخلاص لخدمة مملكة البحرين.
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