وزيرة الصحة تلتقي منتسبي الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬منتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬بتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬للمملكة،‭ ‬منوهةً‭ ‬بما‭ ‬يضيفه‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬إسهاماتٍ‭ ‬نوعيّة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬يزخر‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬طاقاتٍ‭ ‬وطنية‭ ‬مبدعة‭ ‬تعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

‏‎وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬مسلطةً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬مشاريع‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬المناطة‭ ‬إليه‭ ‬وآليات‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والأولويات‭ ‬والتطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تعزيز‭ ‬جودتها‭ ‬وكفاءتها‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الوزيرة‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشروع‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬الصحية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتحقيق‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‏‎من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬منتسبو‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لوزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬بتشجيع‭ ‬ودعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بذات‭ ‬العزم‭ ‬والجد‭ ‬والإخلاص‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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