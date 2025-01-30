الإفراج عن ثماني رهائن في قطاع غزة في ثالث عملية تبادل في إطار الهدنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أُطلق‭ ‬سراح‭ ‬ثلاث‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وخمس‭ ‬تايلانديين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬16‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬احتجازهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬للرهائن‭ ‬مع‭ ‬سجناء‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬سبعة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬تخللته‭ ‬مشاهد‭ ‬فوضى،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تنديد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ودفعه‭ ‬الى‭ ‬إعلان‭ ‬تأخير‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الـ110‭ ‬الذين‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يشملهم‭ ‬التبادل‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنّها‭ ‬تلقّت‭ ‬من‭ ‬الوسطاء‭ ‬الدوليين‭ ‬ضمانات‭ ‬بأن‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بصورة‭ ‬‮«‬آمنة‮»‬‭ ‬عمليات‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬سبعة‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نتنياهو،‭ ‬قدّم‭ ‬الوسطاء‭ ‬التزاما‭ ‬بضمان‭ ‬الإفراج‭ ‬الآمن‭ ‬عن‭ ‬رهائننا‭ ‬الذين‭ ‬سيتمّ‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬التالية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعيد‭ ‬إصدار‭ ‬نتنياهو‭ ‬قرارا‭ ‬بتأخير‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬السجناء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المشمولين‭ ‬بعملية‭ ‬التبادل‭. ‬

وأفرج‭ ‬عن‭ ‬الجندية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬آغام‭ ‬بيرغر‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬خُطفت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بخدمتها‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬ومدمّرة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سلّمت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أربيل‭ ‬يهود‭ ‬البالغة‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬خُطفت‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬كيبوتس‭ ‬نير‭ ‬عوز‭ ‬وكذلك‭ ‬الرهينة‭ ‬غادي‭ ‬موزس‭ (‬80‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬ويحمل‭ ‬الاثنان‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية‭ ‬أيضا‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬رهائن‭ ‬تايلانديين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق،‭ ‬والذين‭ ‬كانوا‭ ‬خطفوا‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬والذي‭ ‬تلته‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكان‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تجمّع‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬المدمّر‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬فيه‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬الذي‭ ‬قتلته‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وكانوا‭ ‬يهتفون‭ ‬ويتدافعون‭ ‬للاقتراب‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬نقلت‭ ‬الرهائن،‭ ‬وسط‭ ‬عشرات‭ ‬العناصر‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ومن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬وعمّت‭ ‬الفوضى،‭ ‬وحصل‭ ‬انطباع‭ ‬بأن‭ ‬العملية‭ ‬تأخرت‭.‬

وبعد‭ ‬تسلّم‭ ‬إسرائيل‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم،‭ ‬قال‭ ‬نتنياهو‭: ‬‮«‬أرى‭ ‬بهلع‭ ‬شديد‭ ‬المشاهد‭ ‬الصادمة‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائننا‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬الأثر،‭ ‬أمر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بـ«إرجاء‮»‬‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ضمان‭ ‬مغادرة‭ ‬رهائننا‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراح‭ ‬110‭ ‬معتقلين‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬وفق‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬محكومون‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬و48‭ ‬صادرة‭ ‬بحقّهم‭ ‬أحكام‭ ‬سجن‭ ‬متفاوتة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬قاصرا‭. ‬وسيتم‭ ‬إبعاد‭ ‬20‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬المرة‭ ‬السابقة‭. ‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬اصطحب‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس،‭ ‬أغام‭ ‬بيرغر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬اللباس‭ ‬العسكري‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬وكانت‭ ‬محاطة‭ ‬بالعشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬حماس‭ ‬المسلحين،‭ ‬قبل‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭. ‬وكانت‭ ‬بيرغر‭ ‬تحمل‭ ‬‮«‬هدية‮»‬‭ ‬من‭ ‬الخاطفين‭ ‬و«شهادة‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحها‭. ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬فلسطيني‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬عدة‭ ‬أمتار‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬طوابق‭ ‬دُمّرت‭ ‬واجهته‭. ‬ثم‭ ‬غادرت‭ ‬سيارات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬البيضاء‭ ‬ناقلة‭ ‬بيرغر‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬لعائلتها‭ ‬فرحة‭ ‬عارمة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنها‭. ‬

وبثت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لغادي‭ ‬موزيس‭ ‬وأربيل‭ ‬يهود‭ ‬وهما‭ ‬يعانقان‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬ويبتسمان،‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬التقط‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهما‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إجراء‭ ‬تبادل‭ ‬رابع‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬