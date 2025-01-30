الإفراج عن ثماني رهائن في قطاع غزة في ثالث عملية تبادل في إطار الهدنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
قطاع غزة، القدس المحتلة - (وكالات الأنباء): أُطلق سراح ثلاث رهائن إسرائيليين وخمس تايلانديين أمس الخميس بعد قرابة 16 شهرا من احتجازهم في قطاع غزة، في ثالث عملية تبادل للرهائن مع سجناء فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
إلا ان عملية تسليم سبعة منهم في خان يونس في جنوب القطاع تخللته مشاهد فوضى، ما أثار تنديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودفعه الى إعلان تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الـ110 الذين يفترض ان يشملهم التبادل يوم امس الخميس. وفي وقت لاحق أعلنت إسرائيل أنّها تلقّت من الوسطاء الدوليين ضمانات بأن تجري في المستقبل بصورة «آمنة» عمليات الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الفوضى التي سادت الإفراج عن سبعة رهائن في خان يونس أمس الخميس. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إنّه «بناء على طلب رئيس الوزراء نتنياهو، قدّم الوسطاء التزاما بضمان الإفراج الآمن عن رهائننا الذين سيتمّ إطلاق سراحهم في المراحل التالية»، وذلك بعيد إصدار نتنياهو قرارا بتأخير إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المشمولين بعملية التبادل.
وأفرج عن الجندية الإسرائيلية آغام بيرغر البالغة 20 عاما والتي خُطفت في السابع من أكتوبر 2023 بينما كانت تقوم بخدمتها العسكرية قرب قطاع غزة، في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة الذي شهد خلال الأشهر الأخيرة معارك ضارية ومدمّرة بين حركة حماس وإسرائيل.
وبعد ساعات على ذلك، سلّمت حركة الجهاد الإسلامي أربيل يهود البالغة 29 عاما والتي خُطفت في هجوم حماس على كيبوتس نير عوز وكذلك الرهينة غادي موزس (80 عاما) في خان يونس في جنوب القطاع. ويحمل الاثنان الجنسية الألمانية أيضا.
كما تم الإفراج عن خمس رهائن تايلانديين من خارج إطار الاتفاق، والذين كانوا خطفوا أيضا خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل والذي تلته حرب مدمّرة في قطاع غزة. وكان حشد من الفلسطينيين تجمّع في خان يونس على مقربة من المنزل المدمّر الذي نشأ فيه يحيى السنوار، الرئيس السابق لحركة حماس الذي قتلته إسرائيل في معركة في أكتوبر الماضي.
وكانوا يهتفون ويتدافعون للاقتراب من السيارات التي نقلت الرهائن، وسط عشرات العناصر من حركة الجهاد الإسلامي، ومن حركة حماس. وعمّت الفوضى، وحصل انطباع بأن العملية تأخرت.
وبعد تسلّم إسرائيل المفرج عنهم، قال نتنياهو: «أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا». وعلى الأثر، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«إرجاء» الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، «إلى حين ضمان مغادرة رهائننا بشكل آمن في المراحل المقبلة». ويفترض أن تطلق إسرائيل سراح 110 معتقلين فلسطينيين، وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أوضح في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا. وسيتم إبعاد 20 منهم الى خارج الأراضي الفلسطينية، على غرار ما حصل المرة السابقة.
وفي شمال قطاع غزة، اصطحب عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أغام بيرغر التي كانت ترتدي اللباس العسكري إلى منصة أقيمت في وسط مخيم جباليا، وكانت محاطة بالعشرات من عناصر حماس المسلحين، قبل تسليمها إلى فريق الصليب الأحمر. وكانت بيرغر تحمل «هدية» من الخاطفين و«شهادة» إطلاق سراحها. ورفع علم فلسطيني يبلغ طوله عدة أمتار على هيكل مبنى من خمسة طوابق دُمّرت واجهته. ثم غادرت سيارات الصليب الأحمر البيضاء ناقلة بيرغر الى إسرائيل حيث أظهرت صور لعائلتها فرحة عارمة بالإفراج عنها.
وبثت سرايا القدس مقطع فيديو لغادي موزيس وأربيل يهود وهما يعانقان بعضهما البعض ويبتسمان، قالت إنه التقط قبل وقت قصير من الإفراج عنهما. ومن المقرر إجراء تبادل رابع في نهاية الأسبوع.
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