حبس الممثلة المصرية منى فاروق 3 أعوام

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، حكماً بحبس الممثلة منى فاروق 3 أعوام، وفرض كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء في تحقيقات النيابة أنها ظهرت في بث مباشر عبر "تيك توك"، تتحدث عن وقائع من حياتها الشخصية، مستخدمة ألفاظاً وتلميحات غير لائقة، ما أثار الاستياء، خاصةً عن تحدثها عن أزمتها في 2019، بعد تسريب فيديوهات لها مع أحد المخرجين.
وخلال البث، هاجمت أحد المتابعين الذي أعاد التذكير بالفيديوهات، مؤكدة أنها لم تعد تخجل منها، بل أعربت عن استعدادها للتعاون مجدداً مع المخرج الشهير.
وأثار البث ردود فعل واسعة، حيث قوبل بانتقادات شديدة والاستياء.
وأوضحت النيابة أن المحتوى الذي قدمته فاروق أساء إلى القيم الأسرية وأحدث ردود فعل واسعة، بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
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