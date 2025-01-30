حبس الممثلة المصرية منى فاروق 3 أعوام

خبرني - أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، حكماً بحبس الممثلة منى فاروق 3 أعوام، وفرض كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وجاء في تحقيقات النيابة أنها ظهرت في بث مباشر عبر "تيك توك"، تتحدث عن وقائع من حياتها الشخصية، مستخدمة ألفاظاً وتلميحات غير لائقة، ما أثار الاستياء، خاصةً عن تحدثها عن أزمتها في 2019، بعد تسريب فيديوهات لها مع أحد المخرجين.

وخلال البث، هاجمت أحد المتابعين الذي أعاد التذكير بالفيديوهات، مؤكدة أنها لم تعد تخجل منها، بل أعربت عن استعدادها للتعاون مجدداً مع المخرج الشهير.

وأثار البث ردود فعل واسعة، حيث قوبل بانتقادات شديدة والاستياء.

وأوضحت النيابة أن المحتوى الذي قدمته فاروق أساء إلى القيم الأسرية وأحدث ردود فعل واسعة، بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.