10 مسلسلات كورية مستوحاة من أحداث حقيقية

خبرني - تشهد الدراما الكورية إقبالًا عالمياً متزايداً بفضل قصصها المؤثرة وشخصياتها العميقة، لكنها ليست دائماً مجرد خيال، فبعض أشهر المسلسلات الكورية مستوحاة من أحداث حقيقية، مما يضيف إلى واقعيتها وتأثيرها العاطفي.

وسواء كانت تتناول قضايا اجتماعية حساسة، جرائم غامضة، أو مآسي تاريخية، فإن هذه الأعمال التي عرضت على مدار السنوات العشر الماضية عكست جوانب عديدة من الواقع الكوري، وأعادت تسليط الضوء على أحداث ساهم بعضها في إثارة الرأي العام، وفقاً لتقرير news9live.

مسلسل "The Glory"

يعالج هذا المسلسل قضية التنمر المدرسي في كوريا الجنوبية، من خلال قصة امرأة تعود للانتقام من المتنمرين الذين دمروا حياتها.

القصة مستوحاة من وقائع حقيقية لحوادث تنمر صادمة، مما أدى إلى تجدد النقاش حول قوانين حماية الطلاب في البلاد.

مسلسل "Taxi Driver"

يجسد المسلسل مفهوم العدالة الشعبية من خلال خدمة سيارات أجرة خاصة تساعد الضحايا على الانتقام من المجرمين الذين أفلتوا من العقاب.

العمل مستوحى من قضايا قانونية واقعية تعاملت معها شركة محاماة كورية، ويسلط الضوء على الفساد والجريمة في المجتمع الكوري.

مسلسل "Crash Landing on You"

قد تبدو قصة هبوط وريثة كورية جنوبية بالخطأ في كوريا الشمالية والوقوع في حب جندي قصة خيالية، لكنها مستوحاة جزئياً من حادثة حقيقية لممثلة كورية جنوبية انجرفت إلى المياه الكورية الشمالية، مما أثار جدلاً دبلوماسياً حينها.

مسلسل "Signal"

يعتمد المسلسل على أحداث إحدى الجرائم المتسلسلة، التي صُنفت باعتبارها إحدى أطول القضايا الجنائية في كوريا الجنوبية، حيث تم كشف القاتل الحقيقي في عام 2019، بعد سنوات من إنتاج المسلسل، مما جعل القصة أكثر واقعية وتأثيراً.



مسلسل "The Red Sleeve"

يقدم هذا العمل رؤية درامية لحياة الملك "جونغجو" وسيدته "سونغ دوك-إيم"، بناءً على سجلات تاريخية حقيقية، لكن على خلاف القصص الرومانسية المثالية، يعكس المسلسل الصراع بين الحب والواجب الملكي.

مسلسل "Reply 1988"

يأخذنا هذا المسلسل في رحلة إلى ثمانينيات كوريا الجنوبية، حيث يعيد تصوير الحياة العائلية والثقافية في تلك الحقبة.

العمل مستوحى من وقائع اجتماعية حقيقية، ويسلط الضوء على ترابط الجيران والأسر في فترة شهدت تغييرات كبيرة.

مسلسل "Youth of May"

يستند إلى أحداث انتفاضة "كوانغجو" عام 1980، حيث قُمع المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية بوحشية من قبل الجيش.

ورغم أن القصة الرومانسية في المسلسل خيالية، فإن الخلفية التاريخية تعكس واحدة من أكثر الفصول المأساوية في التاريخ الكوري الحديث.

مسلسل "Fight for My Way"

يستلهم المسلسل أحداثه من حياة لاعب التايكوندو "تشو سونغ-هون"، حيث يتناول قصة كفاح رياضي شاب يسعى لتحقيق النجاح في ظل المصاعب.

العمل يبعث برسالة تحفيزية عن المثابرة والسعي لتحقيق الأحلام رغم العوائق.

مسلسل "Hwarang: The Poet Warrior Youth"

يستند المسلسل إلى تاريخ "هوا رانغ"، وهم نخبة من المحاربين الشباب خلال فترة مملكة "شيلا" القديمة. ولم يكونوا مجرد جنود، بل ساهموا في تشكيل تاريخ المملكة، مما يجعل العمل استكشافاً درامياً لماضٍ حقيقي.



مسلسل "Move to Heaven"

يروي المسلسل قصة عامل تنظيف متعلقات الموتى، وهو مستوحى من مقالة حقيقية. ويتناول العمل قضايا الحياة والموت والروابط العائلية، ويقدم نظرة عاطفية على التعامل مع الفقد.