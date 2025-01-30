10 مسلسلات كورية مستوحاة من أحداث حقيقية



خبرني - تشهد الدراما الكورية إقبالًا عالمياً متزايداً بفضل قصصها المؤثرة وشخصياتها العميقة، لكنها ليست دائماً مجرد خيال، فبعض أشهر المسلسلات الكورية مستوحاة من أحداث حقيقية، مما يضيف إلى واقعيتها وتأثيرها العاطفي.

وسواء كانت تتناول قضايا اجتماعية حساسة، جرائم غامضة، أو مآسي تاريخية، فإن هذه الأعمال التي عرضت على مدار السنوات العشر الماضية عكست جوانب عديدة من الواقع الكوري، وأعادت تسليط الضوء على أحداث ساهم بعضها في إثارة الرأي العام، وفقاً لتقرير news9live.

مسلسل "The Glory"

يعالج هذا المسلسل قضية التنمر المدرسي في كوريا الجنوبية، من خلال قصة امرأة تعود للانتقام من المتنمرين الذين دمروا حياتها.

القصة مستوحاة من وقائع حقيقية لحوادث تنمر صادمة، مما أدى إلى تجدد النقاش حول قوانين حماية الطلاب في البلاد.

مسلسل "Taxi Driver"

يجسد المسلسل مفهوم العدالة الشعبية من خلال خدمة سيارات أجرة خاصة تساعد الضحايا على الانتقام من المجرمين الذين أفلتوا من العقاب.

العمل مستوحى من قضايا قانونية واقعية تعاملت معها شركة محاماة كورية، ويسلط الضوء على الفساد والجريمة في المجتمع الكوري.

مسلسل "Crash Landing on You"

قد تبدو قصة هبوط وريثة كورية جنوبية بالخطأ في كوريا الشمالية والوقوع في حب جندي قصة خيالية، لكنها مستوحاة جزئياً من حادثة حقيقية لممثلة كورية جنوبية انجرفت إلى المياه الكورية الشمالية، مما أثار جدلاً دبلوماسياً حينها.

مسلسل "Signal"

يعتمد المسلسل على أحداث إحدى الجرائم المتسلسلة، التي صُنفت باعتبارها إحدى أطول القضايا الجنائية في كوريا الجنوبية، حيث تم كشف القاتل الحقيقي في عام 2019، بعد سنوات من إنتاج المسلسل، مما جعل القصة أكثر واقعية وتأثيراً.



مسلسل "The Red Sleeve"

يقدم هذا العمل رؤية درامية لحياة الملك "جونغجو" وسيدته "سونغ دوك-إيم"، بناءً على سجلات تاريخية حقيقية، لكن على خلاف القصص الرومانسية المثالية، يعكس المسلسل الصراع بين الحب والواجب الملكي.

مسلسل "Reply 1988"

يأخذنا هذا المسلسل في رحلة إلى ثمانينيات كوريا الجنوبية، حيث يعيد تصوير الحياة العائلية والثقافية في تلك الحقبة.

العمل مستوحى من وقائع اجتماعية حقيقية، ويسلط الضوء على ترابط الجيران والأسر في فترة شهدت تغييرات كبيرة.

مسلسل "Youth of May"

يستند إلى أحداث انتفاضة "كوانغجو" عام 1980، حيث قُمع المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية بوحشية من قبل الجيش.

ورغم أن القصة الرومانسية في المسلسل خيالية، فإن الخلفية التاريخية تعكس واحدة من أكثر الفصول المأساوية في التاريخ الكوري الحديث.

مسلسل "Fight for My Way"

يستلهم المسلسل أحداثه من حياة لاعب التايكوندو "تشو سونغ-هون"، حيث يتناول قصة كفاح رياضي شاب يسعى لتحقيق النجاح في ظل المصاعب.

العمل يبعث برسالة تحفيزية عن المثابرة والسعي لتحقيق الأحلام رغم العوائق.

مسلسل "Hwarang: The Poet Warrior Youth"

يستند المسلسل إلى تاريخ "هوا رانغ"، وهم نخبة من المحاربين الشباب خلال فترة مملكة "شيلا" القديمة. ولم يكونوا مجرد جنود، بل ساهموا في تشكيل تاريخ المملكة، مما يجعل العمل استكشافاً درامياً لماضٍ حقيقي.



مسلسل "Move to Heaven"

يروي المسلسل قصة عامل تنظيف متعلقات الموتى، وهو مستوحى من مقالة حقيقية. ويتناول العمل قضايا الحياة والموت والروابط العائلية، ويقدم نظرة عاطفية على التعامل مع الفقد.