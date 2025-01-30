تهنئة لـ سند بشار أبو حمور بمناسبة تخرجه من جامعة الأميرة سمية

خبرني - بكل الفخر والاعتزاز، يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأحر التهاني والتبريكات إلى سند بشار محمد أبو حمور بمناسبة تخرجه من كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، تخصص إدارة أعمال في الأميرة سمية للتكنولوجيا.

نسأل الله أن يوفقك في مسيرتك المهنية والعلمية، وأن يكون هذا النجاح بداية لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم.

ألف مبارك، وعقبال أعلى المراتب!