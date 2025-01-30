تهنئة لـ سند بشار أبو حمور بمناسبة تخرجه من جامعة الأميرة سمية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - بكل الفخر والاعتزاز، يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأحر التهاني والتبريكات إلى سند بشار محمد أبو حمور بمناسبة تخرجه من كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، تخصص إدارة أعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
نسأل الله أن يوفقك في مسيرتك المهنية والعلمية، وأن يكون هذا النجاح بداية لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم.
ألف مبارك، وعقبال أعلى المراتب!
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