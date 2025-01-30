(انترناشونال بيفاريجز كونسالتسنسي) تهنئ الملك بعيد ميلاده

(انترناشونال بيفاريجز كونسالتسنسي) تهنئ الملك بعيد ميلاده
التاريخ
1/30/2025 2:19:42 AM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تتقدم أسرة شركة انترناشونال بيفاريجز كونسالتسنسي (IBC) ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس أكرم خريس، وكافة العاملين فيها، بالتهنئة والتبريك من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الـ 63، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يمد بعمر جلالته ويبقيه سندا وذخرا للوطن والأمة.
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