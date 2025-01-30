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(انترناشونال بيفاريجز كونسالتسنسي) تهنئ الملك بعيد ميلاده

1/30/2025 2:19:42 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تتقدم أسرة شركة انترناشونال بيفاريجز كونسالتسنسي (IBC) ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس أكرم خريس، وكافة العاملين فيها، بالتهنئة والتبريك من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الـ 63، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يمد بعمر جلالته ويبقيه سندا وذخرا للوطن والأمة.

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