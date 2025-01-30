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حزب عزم يهنئ الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الثالث والستين

1/30/2025 2:19:41 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يرفع الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع، وكافة قيادات وأعضاء ومنتسبي الحزب، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين، في وقت يواصل فيه الأردن تعزيز صموده وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص وطنية واعدة، ضمن منظومة إصلاحية شاملة تعزز سيادة القانون ودولة المؤسسات والمواطنة الصالحة.

وأكد الحزب أن الأردنيين مستمرون في مسيرة البناء والتقدم على نهج جلالة الملك، مؤمنين بقيادته الحكيمة التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، وساهمت في صون مقدرات الوطن وتعزيز وحدته الوطنية.

ودعا الحزب الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك ويمد في عمره، ويبقيه ذخراً للأردن والأمتين العربية والإسلامية، مؤكداً العهد بالبقاء جنوداً أوفياء ومخلصين للوطن، مستمدين العزيمة من نهج جلالته لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.

حمى الله الأردن وطنًا عزيزًا منيعًا تحت ظل قائدنا الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

وكل عام وجلالتكم بخير.

"حزب عزم"
الخميس، 30 كانون الثاني 2025

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