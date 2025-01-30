حزب عزم يهنئ الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الثالث والستين

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - يرفع الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع، وكافة قيادات وأعضاء ومنتسبي الحزب، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين، في وقت يواصل فيه الأردن تعزيز صموده وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص وطنية واعدة، ضمن منظومة إصلاحية شاملة تعزز سيادة القانون ودولة المؤسسات والمواطنة الصالحة.
وأكد الحزب أن الأردنيين مستمرون في مسيرة البناء والتقدم على نهج جلالة الملك، مؤمنين بقيادته الحكيمة التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، وساهمت في صون مقدرات الوطن وتعزيز وحدته الوطنية.
ودعا الحزب الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك ويمد في عمره، ويبقيه ذخراً للأردن والأمتين العربية والإسلامية، مؤكداً العهد بالبقاء جنوداً أوفياء ومخلصين للوطن، مستمدين العزيمة من نهج جلالته لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.
حمى الله الأردن وطنًا عزيزًا منيعًا تحت ظل قائدنا الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.
وكل عام وجلالتكم بخير.
"حزب عزم"
الخميس، 30 كانون الثاني 2025
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