شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني







خبرني - يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون.

وفي هذه المناسبة العزيزة، تتقدم الشركة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام جلالته على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم بأعمال الشركة ومسيرتها، والذي تبدى بزيارة جلالته التي شرّفنا بها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إلى الشركة في غور الصافي، والتي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، حيث شكلت هذه الزيارة الكريمة مصدر إلهام وتحفيز لكافة العاملين في الشركة لمواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بمكانة الشركة على المستويين المحلي والعالمي.

نسأل الله أن يمد جلالته بموفور الصحة والعافية والعزيمة، وأن يديم على الأردن وشعبه نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل قيادته الحكيمة.

وكل عام وقائد الوطن بألف خير.