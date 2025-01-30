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شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك بعيد ميلاده السعيد

1/30/2025 2:19:39 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تتقدم شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن كافة العاملين في الشركة من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله.

بأصدق ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاده الميمون والسعيد.

مقرونة بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمد في عمره ويسدد على طريق الخير خطاه وان تتحقق على يديه تطلعات شعبه الاردني العزيز.

ادامكم الله مولاي لشعبكم ولامتكم العربية والاسلامية.

وكل عام وجلالتكم بألف خير ، اعوام مديدة وايام سعيدة .

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