شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك بعيد ميلاده السعيد

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تتقدم شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن كافة العاملين في الشركة من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله.
بأصدق ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاده الميمون والسعيد.
مقرونة بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمد في عمره ويسدد على طريق الخير خطاه وان تتحقق على يديه تطلعات شعبه الاردني العزيز.
ادامكم الله مولاي لشعبكم ولامتكم العربية والاسلامية.
وكل عام وجلالتكم بألف خير ، اعوام مديدة وايام سعيدة .
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