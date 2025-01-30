مدرب الوحدات السابق مرشح لخلافة جيرارد في الاتفاق السعودي

خبرني - رصد - أكدت وسائل إعلام سعودية أن المدرب ستيفن جيرارد قرر عدم استكمال مهمته في السعودي ، وقالت ان مدرب المنتخب البحريني الحالي ونادي الوحدات الأردني الاسبق دراغان تالايتش هو الأقرب لخلافة الأسطورة الإنجليزية.

** جيرارد قرر الرحيل

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن "المدرب الإنجليزي أبلغ إدارة نادي الاتفاق السعودي بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق".

وأوضحت: "ستيفن جيرارد قرر الرحيل بسبب الحالة الفنية المتواضعة التي يعيشها الفريق واحتلاله مركزاً متأخراً في سلم الترتيب، حيث يحتل المرتبة 11 برصيد 18 نقطة من 17 مباراة".

وأضافت: "سبق لجيرارد أن عبَّر عن رغبته في الاستقالة خلال الصيف الماضي لكنه لم يفعل حينها، بينما أشرف الأربعاء على تدريبات الفريق وسط أجواء طبيعية وكذلك سيكون حاضراً الخميس دون أي ملامح حول وضعه المستقبلي".

وأكملت: "مغادرة المدرب الإنجليزي تحتاج إلى التوصل لاتفاق حول البند الجزائي على اعتبار أن عقده التدريبي ينتهي في يونيو (حزيران) 2027 المقبل، إذ أن المدرب يحصل على راتب سنوي بنحو 5 ملايين دولار سنوياً لكنه منفتح على تخفيض المبلغ الذي سيحصل عليه حين يتم إنهاء العقد بالتراضي".

** دراغان الأقرب

وأشارت إلى أن الكرواتي دراغان تالايتش مدرب منتخب البحرين يعتبر من الخيارات القوية للفريق الاتفاقي، حيث يتوقع أن يكون مدرباً للفريق، خاصة وأنه موجود في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة حيث درَّب في عمان والكويت والبحرين.

وسبق لدراغان ان درب ناديا شباب الأردن والوحدات الأردنيين ، وكانت مسيرته مميزة خصوصا مع الوحدات.