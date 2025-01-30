مدرب الوحدات السابق مرشح لخلافة جيرارد في الاتفاق السعودي

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - رصد - أكدت وسائل إعلام سعودية أن المدرب ستيفن جيرارد قرر عدم استكمال مهمته في الدوري السعودي ، وقالت ان مدرب المنتخب البحريني الحالي ونادي الوحدات الأردني الاسبق دراغان تالايتش هو الأقرب لخلافة الأسطورة الإنجليزية.
** جيرارد قرر الرحيل
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن "المدرب الإنجليزي أبلغ إدارة نادي الاتفاق السعودي بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق".
وأوضحت: "ستيفن جيرارد قرر الرحيل بسبب الحالة الفنية المتواضعة التي يعيشها الفريق واحتلاله مركزاً متأخراً في سلم الترتيب، حيث يحتل المرتبة 11 برصيد 18 نقطة من 17 مباراة".
وأضافت: "سبق لجيرارد أن عبَّر عن رغبته في الاستقالة خلال الصيف الماضي لكنه لم يفعل حينها، بينما أشرف الأربعاء على تدريبات الفريق وسط أجواء طبيعية وكذلك سيكون حاضراً الخميس دون أي ملامح حول وضعه المستقبلي".
وأكملت: "مغادرة المدرب الإنجليزي تحتاج إلى التوصل لاتفاق حول البند الجزائي على اعتبار أن عقده التدريبي ينتهي في يونيو (حزيران) 2027 المقبل، إذ أن المدرب يحصل على راتب سنوي بنحو 5 ملايين دولار سنوياً لكنه منفتح على تخفيض المبلغ الذي سيحصل عليه حين يتم إنهاء العقد بالتراضي".
** دراغان الأقرب
وأشارت إلى أن الكرواتي دراغان تالايتش مدرب منتخب البحرين يعتبر من الخيارات القوية للفريق الاتفاقي، حيث يتوقع أن يكون مدرباً للفريق، خاصة وأنه موجود في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة حيث درَّب في عمان والكويت والبحرين.
وسبق لدراغان ان درب ناديا شباب الأردن والوحدات الأردنيين ، وكانت مسيرته مميزة خصوصا مع الوحدات.
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