أميركا.. كشف سبب وجود مروحية بموقع حادث الاصطدام

خبرني - قال مسؤول أميركي إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني قرب العاصمة واشنطن كانت في رحلة تدريبية.

وكانت هيئة الطيران الاتحادية قالت إن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار، مضيفة أن المطار سيغلق حتى الساعة 0500 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

فتح تحقيق

وأعلنت الهيئة في بيان مقتضب نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه إيرلاينز" اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرة إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر البشرية المحتملة.

حادث مروع

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الوضع، واصفاً إياه بـ"المروع".

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة (سي إن إن) إن هناك 60 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.

وأكاد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش60-) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.

وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الإخبارية الأمريكية نقلاً عن مسؤول بالشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل من نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.