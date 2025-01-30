أميركا.. كشف سبب وجود مروحية بموقع حادث الاصطدام

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال مسؤول أميركي إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني قرب العاصمة واشنطن كانت في رحلة تدريبية.
وكانت هيئة الطيران الاتحادية قالت إن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار، مضيفة أن المطار سيغلق حتى الساعة 0500 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.
فتح تحقيق
وأعلنت الهيئة في بيان مقتضب نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه إيرلاينز" اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.
وقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش).
وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرة إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.
ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر البشرية المحتملة.
حادث مروع
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الوضع، واصفاً إياه بـ"المروع".
وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة (سي إن إن) إن هناك 60 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.
وأكاد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش60-) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.
وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الإخبارية الأمريكية نقلاً عن مسؤول بالشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل من نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.
MENAFN30012025000151011027ID1109147163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.