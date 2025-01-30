الملكة: كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - هنأت الملكة رانيا العبدالله الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين، عبر منشور على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت الملكة صورةً تجمعها بالملك، وعلّقت عليها بكلمات معبرة: "كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا".
وتلقى الملك بهذه المناسبة العديد من التهاني من مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية، احتفاءً بعطائه وإنجازاته التي عززت مسيرة الأردن نحو التنمية والاستقرار.
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