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الملكة: كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا

1/30/2025 2:19:36 AM
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - هنأت الملكة رانيا العبدالله الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين، عبر منشور على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الملكة صورةً تجمعها بالملك، وعلّقت عليها بكلمات معبرة: "كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا".
وتلقى الملك بهذه المناسبة العديد من التهاني من مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية، احتفاءً بعطائه وإنجازاته التي عززت مسيرة الأردن نحو التنمية والاستقرار.

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