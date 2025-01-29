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أرجوان عمار تستعد للمشاركة في النسخة الـ20 من رالي حائل الدولي 2025

1/29/2025 3:21:48 PM
(MENAFN- Asdaf News) تستعد البطلة أرجوان عمار، وصيفة بطلة المملكة لعامي 2023 و2024 في فئة“سايد باي سايد” (T4)، للمشاركة في النسخة الـ20 من رالي حائل الدولي 2025 ، بالمشاركة مع ملاحها الإماراتي خالد الكندي في هذا الحدث العالمي الذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.

رالي حائل الدولي 2025، الذي يُقام في الفترة من 29 يناير وحتى 4 فبراير 2025، يُعتبر الجولة الأولى من موسم 2025 لكأس العالم لراليات“باها”، بالإضافة إلى كونه الجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط“باها”. هذا الحدث الضخم يجذب أفضل السائقين والفرق من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة مثالية لإظهار المهارات والمنافسة على أعلى مستوى.

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