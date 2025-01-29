أرجوان عمار تستعد للمشاركة في النسخة الـ20 من رالي حائل الدولي 2025

(MENAFN
- Asdaf News)
تستعد البطلة أرجوان عمار، وصيفة بطلة المملكة لعامي 2023 و2024 في فئة“سايد باي سايد” (T4)، للمشاركة في النسخة الـ20 من رالي
حائل الدولي 2025 ، بالمشاركة مع ملاحها الإماراتي خالد الكندي في هذا الحدث العالمي الذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.
رالي حائل الدولي 2025، الذي يُقام في الفترة من 29 يناير وحتى 4 فبراير 2025، يُعتبر الجولة الأولى من موسم 2025 لكأس العالم لراليات“باها”، بالإضافة إلى كونه الجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط“باها”. هذا الحدث الضخم يجذب أفضل السائقين والفرق من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة مثالية لإظهار المهارات والمنافسة على أعلى مستوى.
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