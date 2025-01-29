OPPO تطلق سلسلة Reno13 الجديدة مع قدرات ثورية للتصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Asdaf News)
أطلقت شركة OPPO أحدث سلسلة من هواتف
الذكاء الاصطناعي، OPPO Reno13، والتي تضم هاتفي Reno13 5G وReno13 F 5G، في السوق السعودية لتقدم ميزات الذكاء الاصطناعي الرائدة والأداء الشامل لجمهور أوسع.
وبفضل ميزات التقاط صور حية بالذكاء الاصطناعي (AI Livephoto) وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Editor) والتصوير تحت الماء بدعم من مقاومة استثنائية للماء والغبار بتصنيف IP69، تجمع سلسلة Reno13 بين الأجهزة القوية والبرامج سهلة الاستخدام مع تصميم أنيق ومتين لتلبية احتياجات المبدعين ومحبي الألعاب والمستخدمين اليوميين، مما يضع معيارًا جديدًا للهواتف الذكية دون أي تنازلات في الأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي.
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