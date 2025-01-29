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OPPO تطلق سلسلة Reno13 الجديدة مع قدرات ثورية للتصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي

1/29/2025 3:21:47 PM
(MENAFN- Asdaf News) أطلقت شركة OPPO أحدث سلسلة من هواتف الذكاء الاصطناعي، OPPO Reno13، والتي تضم هاتفي Reno13 5G وReno13 F 5G، في السوق السعودية لتقدم ميزات الذكاء الاصطناعي الرائدة والأداء الشامل لجمهور أوسع.

وبفضل ميزات التقاط صور حية بالذكاء الاصطناعي (AI Livephoto) وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Editor) والتصوير تحت الماء بدعم من مقاومة استثنائية للماء والغبار بتصنيف IP69، تجمع سلسلة Reno13 بين الأجهزة القوية والبرامج سهلة الاستخدام مع تصميم أنيق ومتين لتلبية احتياجات المبدعين ومحبي الألعاب والمستخدمين اليوميين، مما يضع معيارًا جديدًا للهواتف الذكية دون أي تنازلات في الأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي.

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