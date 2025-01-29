OPPO تطلق سلسلة Reno13 الجديدة مع قدرات ثورية للتصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي

وبفضل ميزات التقاط صور حية بالذكاء الاصطناعي (AI Livephoto) وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Editor) والتصوير تحت الماء بدعم من مقاومة استثنائية للماء والغبار بتصنيف IP69، تجمع سلسلة Reno13 بين الأجهزة القوية والبرامج سهلة الاستخدام مع تصميم أنيق ومتين لتلبية احتياجات المبدعين ومحبي الألعاب والمستخدمين اليوميين، مما يضع معيارًا جديدًا للهواتف الذكية دون أي تنازلات في الأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي.

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