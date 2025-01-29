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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

1/29/2025 3:16:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً بحيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الطقس مشمس ومائل للدفء في أغلب المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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