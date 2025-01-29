تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
التاريخ
1/29/2025 3:16:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ترتفع درجات الحرارة قليلاً بحيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الطقس مشمس ومائل للدفء في أغلب المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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