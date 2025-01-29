العراق يؤكد رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

العراق يؤكد رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
التاريخ
1/29/2025 3:16:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد العراق، اليوم الأربعاء، رفضه أي محاولة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام.
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