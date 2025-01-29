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العراق يؤكد رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

1/29/2025 3:16:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد العراق، اليوم الأربعاء، رفضه أي محاولة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.


وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام.

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