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إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

1/29/2025 3:16:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب مساء الأربعاء، مسن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر في المحافظة، أن طواقمها تعاملت مع إصابة رصاص حي لرجل مسنّ (70 عاما) في القدمين، من حارة العكاشة في المخيم.
وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت المصاب في أثناء نقله رفقة الطاقم الطبي على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وكان أصيب ظهر الأربعاء فلسطينيان برصاص قناصة الاحتلال في المخيم أحدهما رجل يبلغ من العمر (54 عاما) بشظايا رصاص حي في الرأس، والآخر (52 عاما) برصاصة في البطن، وتم نقلهما بمركبات إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى.
وخلال العدوان المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم منذ 3 أيام، أصيب 15 فلسطينيا برصاص وشظايا الاحتلال تركزت في الأطراف السفلية، أخطرها إصابة لطفل بعيار ناري في الصدر في الحي الغربي للمدينة، وتم نقله لمستشفيات نابلس لإكمال العلاج.

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