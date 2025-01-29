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كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية تزور الضمان الاجتماعي

1/29/2025 3:16:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابيّة وذلك لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان والوضع المالي للمؤسسة وآخر مستجداتها.
وقدَّم رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية المهندس زهير الخشمان الشكر للمدير العام والمؤسسة على إتاحة مثل هذه اللقاءات وبيّن أن هذه الزيارة تأتي إيماناً من الكتلة النيابية بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام بأهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن العمل النيابي والتشريعي يحتم علينا القيام بزيارات دورية لمؤسسات الدولة المختلفة للرقابة والتشريع وتقديم الدعم والمقترحات لها والاستفسار عن آليات عملها.
وأكد الخشمان أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهدف إلى تذليل وتسهيل آلية العمل في الوزرات والمؤسسات الرسمية بما يخدم الصالح العام والنهوض بالجانب الاقتصادي، مبدياً جاهزية الكتلة لتقديم أي اقتراحات أو توصيات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً بأن مؤسسة الضمان صمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين.
من جانبه رحب الطراونة برئيس الكتلة النيابية المهندس زهير الخشمان وأعضائها، مؤكداً على أن دور مجلس النواب مؤثر ومهم على كل من المستوى السياسي والاقتصادي وأيضاً على مستقبل المؤسسة، حيث أن كافة التشريعات التي يقرها مجلس النواب هي التي تحكم عمل المؤسسة وتضبط الايقاع والتوازن المالي والإكتواري بما يعزز أركان الحماية الاجتماعية في الوطن.
وأوضح الطروانة أن هذه الزيارة تشكل أهمية كبيرة في توقيتها لا سيما وأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بين أيدي لجنة العمل النيابية في البرلمان، مؤكداً على أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما شهدتها السنوات الأخيرة من أحداث اقتصادية وسياسية وصحية والتي أثرت بشكل مباشر في إيرادات ونفقات الضمان الاجتماعي، ودفعت العديد من المؤمن عليهم للجوء إلى التقاعد المبكر الأمر الذي يزيد من عبئ نفقات المؤسسة التأمينية تجاه تلك الفئة، مشيراً إلى إيلاء ملاحظات ومقترحات النواب أهمية كبيرة من جانب المؤسسة.
وبين الطراونة أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تأتي لما يفرضه علينا الواقع من تغيرات أو بما يسهم في توسعة رقعة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين، موضحاً أن التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي والتي هي الآن في حوزة مجلس النواب تتعلق بشمول العاملين وفقاً لأنماط العمل الجديدة والتعطل عن العمل وزيادة فترة صرف بدل الأمومة لتصبح (90) يوماً بدلاً من (70) يوماً وفقاً للتعديل المتعلق بزيادة فترة إجازة الأمومة حسب قانون العمل واستحقاق الأرمل حصة من راتب زوجته المتوفاه والسماح لفئة محددة من غير الأردنيين بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لمن لهم (120) اشتراك سابق على الأقل.
وأوضح الدكتور الطراونة أن المادة رقم (11/ي) من قانون الضمان الاجتماعي نصت على رفع مجلس إدارة المؤسسة لتقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب، تتضمن كل ما يتعلق بعمل المؤسسة ووضعها المالي ونتائج استثماراتها وهذا التقرير الدوري هو إلتزام قانوني وملتزمون بإعداده ورفعه لهذه المجالس، إضافة إلى ما تضمنته المادة رقم (18) في القانون من أهمية في ضبط وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وأكد الطراونة أن ما يهُمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية ومتانة مركزها المالي، حيث إن المؤسسة تجري الدراسة الإكتوارية كل ثلاثة سنوات بموجب قانونها ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة نهاية الربع الأول من العام الحالي والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.
وبين الطروانة بأن التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي. مضيفاً أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى.
وفيما يتعلق بتقسيط مديونية المنشآت تجاه الضمان الاجتماعي، أوضح الطراونة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية حزيران المقبل، وللمنشآت السياحية حتى نهاية العام الحالي وبفترات سداد تصل إلى (120) حتى (180) شهراً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.
وحول المشاريع الاستثمارية بين الطراونة أن أي محفظة استثمارية تتعرض لمخاطر الاستثمار، حيث أن عدد مشاريع الضمان الاستثمارية التي سجلت خسارة قليل جداً مقارنة بالمشاريع الناجحة والرابحة التي يستثمر بها صندوق الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة وواعدة من التي تم دراستها خلال السنوات الماضية حيث أن ملخص نتائج هذه الدراسة أشارت إلى تأييد الاستثمار فيما نسبته (95%) من المشاريع الوطنية.
أما فيما يتعلق بسلف المتقاعدين وتقديم منافع خاصة لهم، بين الطروانة أن السلف تم ايقاف صرفها بشكل مؤقت وسيتم العمل على إعادة تفعيلها مستقبلاً، مبيناً أن المؤسسة تقدم خدمات أخرى للمتقاعدين متثملة بالمنح الدراسية الجامعية وبطاقة حياك وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات خارجية تخدُم مصالحهم.
وتخلل اللقاء الذي حضره كبار موظفي المؤسسة العديد من المداخلات التي طرحها كل من رئيس اللجنة النائب المهندس زهير الخشمان وأعضاء الكتلة النيابية وهم كل من النواب الدكتور محمد الجراح وجهاد العبوي والمهندس جمال قموه ومحمد المراعيه وعبد الرؤوف ربيحات وسليمان السعود ومعتز أبو رمان وسليمان حويله الزبن حول تعديلات القانون والوضع المالي للمؤسسة وأهم مستجدات الضمان الاجتماعي والاستثمارات ومديونية المنشآت ومختلف القضايا الخاصة بالمتقاعيدن والمؤمن عليهم، حيث قام مدير عام مؤسسة الضمان بالرد عليها بكل شفافية ووضوح.

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