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الملك يعود إلى أرض الوطن

1/29/2025 3:16:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة عمل إلى بلجيكا، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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