اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من 8 صباحا وحتى 1 ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد.
وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
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