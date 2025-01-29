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اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

1/29/2025 3:16:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من 8 صباحا وحتى 1 ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد.


وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

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