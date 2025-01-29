أمير قطر يبارك لأحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة

أمير قطر يبارك لأحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة
التاريخ
1/29/2025 3:16:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للرئيس السوري أحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة.
MENAFN29012025000208011052ID1109145509
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.