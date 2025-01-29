الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرر الفيدرالي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير في قراره الأول في عام 2025 وقراره الأول تحت رئاسة دونالد ترامب
في ولايته الثانية.
ودعا الرئيس الأمريكي في وقت سابق الفيدرالي الأمريكي إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة. وينتظر المستثمرين مطالعة المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، لقراءة الميول المستقبلية للفيدرالي وسط تحسن واضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.
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