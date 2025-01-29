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الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

1/29/2025 3:16:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر الفيدرالي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير في قراره الأول في عام 2025 وقراره الأول تحت رئاسة دونالد ترامب في ولايته الثانية.
ودعا الرئيس الأمريكي في وقت سابق الفيدرالي الأمريكي إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة. وينتظر المستثمرين مطالعة المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، لقراءة الميول المستقبلية للفيدرالي وسط تحسن واضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.


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