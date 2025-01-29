أدوية شراب الأطفال تفسد بعد فتحها بغض النظر عن تاريخ الإنتاج

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أدوية شراب الأطفال قد تصبح غير آمنة للاستخدام بعد أربعة أسابيع من فتحها، حتى وإن كان تاريخ انتهاء الصلاحية ما زال ساريًا.
وبحسب موقع "تايمز ناو"، شرح الدكتور باوان ماندافيا، طبيب الأطفال، كيف يؤثر تعرض الشراب للهواء على جودته، مما قد يشكل خطرًا على صحة الأطفال.
لماذا يفسد الشراب بعد فتحه؟
هناك 3 أسباب رئيسية:
خطر التلوث
تعرض الشراب للهواء يزيد من احتمالية التلوث بالبكتيريا أو العفن، حتى إذا كانت الزجاجة مغلقة جيدًا، مما يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض.
ضعف فعالية المواد الحافظة
المواد الحافظة تفقد فعاليتها مع مرور الوقت بعد فتح العبوة، ما يجعل الشراب أكثر عرضة لنمو الميكروبات.
تدهور الجودة
تتدهور جودة الشراب بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تغييرات في الطعم أو القوام أو اللون، وقد يؤثر ذلك على فعالية الدواء.
نصائح للآباء والأمهات
لضمان سلامة أطفالهم، يُوصى باتباع هذه الإرشادات:
تسجيل تاريخ الفتح: قم بكتابة تاريخ فتح العبوة على الزجاجة.
التخلص بعد 4 أسابيع: حتى لو كان الشراب المتبقي يبدو صالحًا، يُفضل التخلص منه بعد أربعة أسابيع من فتحه.
التخزين السليم: التزم بتعليمات التخزين المدونة على العبوة.
استشارة المختصين: إذا كنت غير متأكد من صلاحية الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلي.
تحذير الخبراء
يؤكد الخبراء أهمية اتباع إرشادات الاستخدام بعد فتح عبوات الأدوية، حيث قد تكون التغيرات غير المرئية في الشراب سببًا لجعله ضارًا.
وعلى الرغم من فعالية أدوية الشراب في علاج الأمراض، فإن الإهمال في الالتزام بالإرشادات قد يؤدي إلى نتائج سلبية.
MENAFN29012025000151011027ID1109145414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.