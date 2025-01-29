أدوية شراب الأطفال تفسد بعد فتحها بغض النظر عن تاريخ الإنتاج

خبرني - أدوية شراب الأطفال قد تصبح غير آمنة للاستخدام بعد أربعة أسابيع من فتحها، حتى وإن كان تاريخ انتهاء الصلاحية ما زال ساريًا.

وبحسب موقع "تايمز ناو"، شرح الدكتور باوان ماندافيا، طبيب الأطفال، كيف يؤثر تعرض الشراب للهواء على جودته، مما قد يشكل خطرًا على صحة الأطفال.



لماذا يفسد الشراب بعد فتحه؟

هناك 3 أسباب رئيسية:

خطر التلوث

تعرض الشراب للهواء يزيد من احتمالية التلوث بالبكتيريا أو العفن، حتى إذا كانت الزجاجة مغلقة جيدًا، مما يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض.

ضعف فعالية المواد الحافظة

المواد الحافظة تفقد فعاليتها مع مرور الوقت بعد فتح العبوة، ما يجعل الشراب أكثر عرضة لنمو الميكروبات.

تدهور الجودة

تتدهور جودة الشراب بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تغييرات في الطعم أو القوام أو اللون، وقد يؤثر ذلك على فعالية الدواء.



نصائح للآباء والأمهات

لضمان سلامة أطفالهم، يُوصى باتباع هذه الإرشادات:

تسجيل تاريخ الفتح: قم بكتابة تاريخ فتح العبوة على الزجاجة.

التخلص بعد 4 أسابيع: حتى لو كان الشراب المتبقي يبدو صالحًا، يُفضل التخلص منه بعد أربعة أسابيع من فتحه.

التخزين السليم: التزم بتعليمات التخزين المدونة على العبوة.

استشارة المختصين: إذا كنت غير متأكد من صلاحية الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلي.

تحذير الخبراء

يؤكد الخبراء أهمية اتباع إرشادات الاستخدام بعد فتح عبوات الأدوية، حيث قد تكون التغيرات غير المرئية في الشراب سببًا لجعله ضارًا.

وعلى الرغم من فعالية أدوية الشراب في علاج الأمراض، فإن الإهمال في الالتزام بالإرشادات قد يؤدي إلى نتائج سلبية.